1.0. Введение

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Почему идеология важна?

Война – это соревнование государственных организаций: кто лучше организован, тот и победит. Так множество факторов определяют победу в войне: стратегия, ресурсы, союзники и т. д. Но реализация всего этого всегда является следствием уровня организованности государства и нации. История знает много примеров, когда богатые и успешные нации терпели поражение от отсталых, но организованных. Небольшие организованные общественные движения разрушали могущественные империи в период их упадка. Поэтому тот, кто лучше организован, тот и побеждает.

Далее текст на языке оригинала.

З чого починається будь-яка організація, і в тому числі держава? З ідеології. Організації завжди створюються для реалізації певних ідей, тому ідеологія первинна. Якщо ви хочете заробляти багато грошей – ви створюєте бізнес – організацію, хочете допомагати людям, бо вірити в добро чи є релігійним – створюєте благодійну організацію. А хочете керувати державою, вести за собою націю – створюєте партійну організацію. Ідеологія визначає не тільки навіщо створена організація, а й як вона функціонує. Наприклад, ви хочете заробляти гроші, але це можливо як через створення виробництва, так і через створення шахрайського кол-центру. Ваш вибір буде залежати від вашої ідеології, того у що ви вірите: якщо ви цінуєте людей і стосунки з ними, то виберете перше, якщо людина немає цінності для вас - то друге.

Держава – це одна з найскладніших організацій, які створювало людство. Ідеї створення держави завжди схожі для всіх націй: безпека і самостійний розвиток. Однак, реалізація цих ідей і побудова держави залежать вже від конкретної ідеології, яку в першу чергу несе еліта. Багато в чому ця ідеологія закладається в момент створення держави, її політичних інститутів і відносин між владою та суспільством. Це ж часто в історії і визначає долю держави та нації на багато років.

У травні 1782 року полковник континентальної армії США Люьїс Нікола написав листа Джорджу Вашингтону, в якому запропонував створити сильнішу владу і запровадити титул "король". "Запевняю Вас, сер, що жодна подія за весь час війни не викликала в мене більш болісних почуттів, ніж Ваше повідомлення про те, що в армії існують такі ідеї, які Ви виклали. Я мушу дивитися на них із відразою і рішуче їх засуджувати." – відписав йому Вашингтон. Причина такої відповіді майбутнього першого Президента США полягала в його ідеології. Джордж Вашингтон був великим прихильником Катона молодшого – римського сенатора, республіканця. Катон вважав, що державні інституції вищі за тих, хто їх очолює. Саме з цих причин Катон вибрав смерть замість помилування від тирана Цезаря.

Ще один приклад: Вашингтон відмовився від балотування в президенти після двох строків, наслідуючи іншого римського полководця Цинцината. Сьогодні в більшості демократій світу президентський строк обмежений двома термінами, саме за прикладом демократії США.

Римський республіканізм, який сповідував Вашингтон, став фундаментом ідеології держави США, що сформувало долю цієї країни. Сьогодні політичні інститути, закладені сотні років назад, продовжують витримувати тиск одного з найодіозніших Президентів в історії США – Трампа. І витримують досить успішно.

Яка ідеологія закладалась в Україну в 1991 році? Чому наша незалежність була історією нереалізованих шансів? Якою має бути ця ідеологія? Про це і значно більше будуть майбутні пости.