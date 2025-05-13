'Голосуем за Украину и...' Jerry Heil назвала своего фаворита на Евровидении 2025, которого воспитывала мачеха из Сум

Певица Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona достойно представила Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024, не оставляет внимания к главному музыкальному событию Европы. В этом году артистка открыто поделилась, за кого лично болеет в первом полуфинале Евровидения 2025, который отгремел во вторник, 13 мая.

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"Мы с вами голосуем за Украину и за норвежского твинка, вы поняли?" – обратилась к фанатам певица в Telegram. Интересно, что Jerry Heil и норвежский артист прекрасно подружились.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Речь идет об исполнителе Kyle Alessandro (Кайл Алессандро), который представляет свою страну с песней Lighter. Яркий, харизматичный и искренний, он уже успел стать любимцем публики – в том числе и украинской. И не только из-за сценического образа, но и благодаря неожиданной связи с Украиной, о которой сам артист с удовольствием рассказывает.

"Моя мачеха из Украины, поэтому она немного меня научила украинскому, но не много. Чаще всего на украинском я говорю: "Я устал", потому что обычно я очень устал. Я пью много энергетиков, поэтому мои родные и друзья знают, что когда я говорю: "Я устал", – то мне надо энергетик. Еще знаю как представиться на украинском и поздороваться. Это то, что часто мы говорим дома", – рассказывал певец в интервью "24 Каналу".

Кроме симпатии к Украине, Kyle Alessandro действительно искренне поддерживает украинцев. В интервью он неоднократно благодарил за теплые слова и месседжи поддержки в комментариях.

"Да, я хотел бы сказать несколько слов. Друзья, я вижу вашу любовь, чувствую вашу поддержку. И я верю, что у вас будет все хорошо. Надеюсь, что и моя песня будет для вас неким напоминанием о надежде, потому что это очень важно. Шлю вам много любви и спасибо вам. Просто спасибо", – добавил артист.

Напоминаем, онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2025 доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного".

OBOZ.UA ранее рассказывал, могут ли украинцы голосовать в первом полуфинале Евровидения 2025 и как это сделать. Стоит отметить, что с украинского мобильного оператора проголосовать за Украину будет невозможно.

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