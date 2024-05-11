Гранд-финал Евровидения 2024: где смотреть трансляцию конкурса

Зрители из Украины смогут увидеть финал Евровидения 2024, в котором определится, кто одержит победу в 68-м международном песенном состязании. Гранд-финал назначен на 11 мая 2024 года и вживую пройдет на сцене города Мальма на юге Швеции.

Онлайн-трансляцию для украинцев (с переводом, а также комментариями Тимура Мирошниченко) будет вести телеканал "Суспільне" и все его диджитал-платформы в 22:00 (по Киеву) субботы, 11 мая

OBOZ.UA также будет следить за финалом Евровидения 2024 года в режиме онлайн-трансляции.

На официальном YouTube-канале Eurovision также будет идти трансляция конкурса. Однако там шоу будет демонстрироваться на языке оригинала.

Где следить за финалом Евровидения в этом году:

– сайт Суспільне Культура;

– сайт Суспільне Євробачення;

– официальный украинский Facebook-аккаунт конкурса;

– YouTube-канал Євробачення Україна.

– телеканал "Суспільне".

В полуфиналы Евровидения 2024 прошли 37 стран-участников (первый полуфинал, при участии Украины, состоялся 7 мая, а второй – 9 мая ). По итогу в финал вышли 20 участников, а также (автоматически) страны Большой пятерки и Швеция, как хозяйка конкурса.

Все 37 песен Евровидения 2024:

Европейский вещатель в этом году подготовил несколько изменений в правилах песенного шоу, среди которых новшества в жеребьевке.

Ведущими шоу в Швеции выбрали телеведущую Петру Меде и актрису Малин Аккерман. Они проведут и оба полуфинала, и гранд-финал.

Украинский дуэт Jerry Heil и аlyona аlyona на Евровидение 2024 поех с песней Teresa&Maria. Трек собрал миллионы просмотров на официальном YouTube-канале состязания и имеет один из лучших показателей среди всех конкурсантов.

Как писал OBOZ.UA, ранее еврофаны заметили, что Евровидение в этом году очень похоже на то, что было ровно 50 лет назад, в 1974-м. Тогда шоу тоже проводили в Швеции после того, как шведский представитель выиграл в Великобритании. Британцы же, как и в прошлом году, проводили конкурс не от своего имени.

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