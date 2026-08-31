"Сдерживающий фактор": Стубб назвал страну, которая не позволит России применить ядерное оружие

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай не допустит применения Россией ядерного оружия. По его словам, соответствующие заверения он получил от министра иностранных дел КНР Ван И.

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Стубб считает позицию Пекина важным сдерживающим фактором для Москвы. Об этом президент Финляндии сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Китай может сдержать Россию

Стубб рассказал, что во время беседы с Ван И услышал четкую позицию Пекина относительно возможного применения ядерного оружия Россией.

"Мы никогда этого не допустим", – процитировал Стубб слова китайского министра.

Президент Финляндии считает, что такая позиция Китая является достаточно эффективным сдерживающим фактором для Кремля.

По словам Стубба, Россия использует ядерный шантаж, чтобы сеять панику среди европейских стран. Москва, по его мнению, стремится заставить Европу постоянно обсуждать возможность дальнейшей эскалации.

"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли она усиливать эскалацию? Применит ли она ядерное оружие? Нападет ли на НАТО и Европу?" – отметил финский президент.

Стубб оценил возможности Москвы

Президент Финляндии также заявил, что возможности России для дальнейшей эскалации ограничены.

По его мнению, одним из немногих вариантов для Кремля остается новая мобилизация. В то же время такой шаг может иметь серьезные внутриполитические последствия для российского руководства.

Что ранее говорил Зеленский

О жесткой позиции Китая в отношении возможного применения Россией ядерного оружия ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

В июле он утверждал, что Пекин в "ультимативной форме" сообщил Москве о недопустимости использования ядерного оружия.

24 августа Зеленский вновь призвал Китай использовать своё влияние на Россию, чтобы остановить её ядерную риторику.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Кремль уже неоднократно угрожал всему миру применением ядерного оружия, сам кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли на это решится. За четыре года войны в Украине Москва неоднократно оказывалась в ситуациях, когда даже в соответствии со своей собственной ядерной доктриной могла прибегнуть к применению ядерного оружия, считает представитель США в НАТО в 2013–2017 годах, американский генерал Дуглас Люте.

В последнее время российские националисты и сторонники жесткой линии всё активнее призывают Путина отказаться от дипломатии и перейти к новой эскалации войны против Украины, включая применение "ядерки". Поводом для этого стали украинские удары беспилотниками по территории России и, как следствие, топливный кризис в стране-агрессоре.

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