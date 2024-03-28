История повторяется? В сети предугадали вероятного победителя Евровидения 2024 и обратили внимание на странные совпадения

Еврофаны заметили, что Евровидение в этом году очень похоже на то, что было ровно 50 лет назад, в 1974 году. Тогда шоу проводили в Швеции после того, как шведский представитель выиграл в Великобритании.

Британцы же, как и в прошлом году, проводили конкурс не от своего имени. О странном совпадении напомнили в Twitter.

Пользователи обратили внимание, что в 1974-м Великобритания принимала шоу в городе Брайтон, хотя победителем 1973-го стал Люксембург. Аналогию можно провести с прошлым Евровидением, состоявшемся в Ливерпуле, хотя победителями 2022-го были украинцы Kalush Orchestra.

Как и 50 лет назад, в Великобритании одержала победу Швеция. Тогда это была культовая группа АББА с песней Waterloo, а сейчас – Лорин с конкурсным треком Tattoo. Кстати, пользователи даже обратили внимание, что обе композиции заканчиваются на "оо".

В далеком 1974-м первое место забрали Нидерланды, поэтому еврофаны задали вопрос: кто победит в этом году?

Кстати, и сегодня представитель этой страны имеет неплохие шансы на победу. В рейтинге букмекеров по состоянию на 28 марта он занимает 4 место с 9% на первое место, а сингл Europapa, с которым Joost Klein представит страну, за 3 недели собрал впечатляющие 15 миллионов просмотров.

Это на 5 миллионов больше, чем видеозаявки Хорватии, Италии и Украины вместе взятые, хотя у них пока есть больше шансов на победу.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году Люксембург официально заявил о своем возвращении на сцену Евровидения 2024, которое состоится в Мальме, Швеция. Последний раз Великое Герцогство принимало участие в песенном конкурсе в 1993 году.

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