Новые правила Евровидения: впервые в полуфинале выступили страны 'Большой пятерки'

Из-за существенных изменений с проведением Евровидения 2024 страны "Большой пятерки" и хозяйка песенного конкурса этого года выступили в полуфиналах. В первом полуфинале еврофаны увидели номера Швеции, Великобритании и Германии, но участники все равно автоматически попадают в гранд-финал.

OBOZ.UA ведет текстовую онлайн трансляцию первого полуфинала, где спели свои треки первые два представителя "Большой пятерки" и страна-хозяйка. По старым правилам, зрители имели возможность пересмотреть выступления лишь частично в записи, а вживую участники бы исполнили свои треки только в финале.

Их номера показали в перерывах между другими конкурсантами, потому зрителям не придется ждать интервал-актов.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику и видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2024

Великобритания: Olly Alexander – Dizzy

Выступал Olly Alexnder после участницы Ирландии, разорвавшей зал своим номером. Всю постановку певец построил вокруг боксерской площадки, о чем свидетельствуют образы что артиста, что танцоров. Как и в клипе к песне, кадр постоянно менялся, а звезда становился в чудаковатые позы. Следует отметить, что певец был солистом известной группы Years & Years, но позже начал свой сольный проект.

Германия: ISAAK – Always On The Run

ISAAK выступал в окружении огня, что может символизировать саму песню, – о темпе жизни, искре и спешке. Звезда еще с 12 лет выступал уличным музыкантом и научился играть на многих музыкальных инструментах – гитаре, укулеле, барабанах и пианино.

Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable

Дуэт удивил публику яркими образами и интересной "математической" заставкой. Весь номер прошел в черно-синих тонах. Marcus & Martinus несколько раз были соавторами разных конкурсных песен для Евровидения, более того, даже работали над созданием победного на Евровидении 2023 хита Loreen "Tatoo".

Во втором полуфинале, который состоится 9 мая, свои песни представят участники Евровидения 2024 от Испании, Италии и Франции. Стоит отметить, что за эти 6 стран ("Большая пятерка" и хозяйка) можно будет проголосовать только в гранд-финале, куда они по правилам конкурса попадают автоматически, ведь нынешние выступления являются лишь представлением тех, что состоятся 11 мая.

Как отдать свой голос: пошаговая инструкция

Проголосовать можно несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;

с помощью SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

Нововведения коснулись и самого голосования. Зрители смогут отдать свой балл фавориту в финале, 11 мая, не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, не откладывать и быстрее отдать балл фавориту.

