Несмотря на прогнозы букмекеров. Песня alyona alyona и Jerry Heil стала одной из самых популярных на Евровидении 2024 года.

Песня "Teresa & Maria" представительниц Украины на Евровидении-2024 собрала 4,4 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале песенного конкурса. Трек певицы Jerry Heil и репера alyona alyona имеет один из лучших показателей среди всех конкурсантов.

Запись выступления украинок была опубликована на платформе 4 февраля. После победы Jerry Heil и alyona alyona на Нацотборе, исполнительницы долгое время лидировали в топе букмекеров и имели все шансы занять первое место на конкурсе в Мальме.

Однако по состоянию на 12 апреля Украина занимает четвертую строчку рейтинга, уступив место Швейцарии, Хорватии и Италии. Несмотря на все, "Teresa & Maria" остается одной из самых популярных композиций Евровидения-2024. Опережает украинок только представитель Нидерландов Joost Klein с треком Europapa – 18 миллионов просмотров.

На третьем месте по просмотрам оказался ролик израильской певицы Эден Голан, который просмотрели 3,9 миллиона раз. Впрочем, ее песня "Hurricane" пока не входит в пятерку фаворитов конкурса по версии букмекеров, которые сейчас ставят артистку на 9-е место.

Четвертое место занимает Греция и Марина Сатти с песней " Zari". На сегодняшний день видео набрало около 3,4 миллионов просмотров.

На пятом месте среди самых просмотренных видео на YouTube-аккаунте Евровидения – польская артистка Луна с песней "The Tower", набравшая 2,8 миллиона просмотров.

Напомним, Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальмё. Первый полуфинал, где выступит Украина, состоится уже 7 мая. Jerry Heil и alyona alyona выйдут на сцену под пятым номером.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом узнаваемом участнике Евровидения-2024 – 26-летнем рэпере Йосте Кляйне, который будет представлять Нидерланды с песней "Europapa". Такой стремительный рост популярности среди зрителей – настоящий феномен, который может гарантировать стране шанс на хрустальный микрофон. Что известно о рекордсмене и почему он "любит Россию" – читайте в нашем материале.

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