Финал Нацотбора на Евровидение 2025: онлайн-трансляция самых важных событий. Фото и видео

Уже сегодня, 8 февраля, Украина выберет своего представителя на песенном шоу Евровидение 2025. Десять финалистов Национального отбора, уже представившие свои конкурсные композиции, ожидают вечера, чтобы исполнить их перед судьями и украинскими еврофанами, которые путем голосования выберут фаворитов.

Видео дня

В этом году артистам с номерами и вокалом будет помогать легенда отечественного шоубиза – Тина Кароль, ставшая продюсером Нацотбора 2025. OBOZ.UA держит руку на пульсе и рассказывает о самых интересных событиях в режиме онлайн.

Финал начнется в 18:30 по Киеву. Предшоу, где музыкальные эксперты и приглашенные гости смогут поделиться своими ожиданиями, стартует в 18:00.

Следить за трансляцией финала можно:

на телеканале Суспільне Культура;

на ютуб-канале Евровидения Украины с эксклюзивным бекстейджем от Анны Тульевой;

на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине;

на фейсбук-страницах Суспільного и Евровидения Украины;

слушать на Радио Луч с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой;

смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина, комментировать будут Виктория Крюкова, Вадим Крамар и Дмитрий Кожухарь.

Ведущими в этом году станут: неизменный "голос" украинского Евровидения Тимур Мирошниченко, стендап-комик Василий Байдак, который вел шоу в прошлом году, и телезвезда Мария Ефросинина. Последняя, к слову, заменила лидера группы The Hardkiss Юлию Санину, которая присоединилась к трио ведущих во время прошлого Нацотбора.

Судить живые выступления будут артисты, которых украинцы самостоятельно избрали путем голосования в приложении "Дія". Еврофаны доверили ответственную миссию победительнице Евровидения Джамале, лидеру группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергею Танчинцу и солистке коллектива Go_A Екатерине Павленко. Напомним, что легенда украинского Евровидения Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отказался судить финалистов шоу.

Артисты, которые будут петь в самых разных жанрах, выступят в следующем порядке:

За день до финала

"Суспільне мовлення" показало кубок победителя, который один из финалистов получит вместе с возможностью представить страну на Евровидении.

Появились видео живого исполнения песен Нацотбора 2025. Впервые послушать их можно на YouTube-канале радио "ХИТ FM". Примечательно, что Маша Контраденко и Ziferblat вживую не спели.

Напомним, букмекеры прогнозируют победу одной из групп, попавших в финал. Второе место с небольшим отрывом удерживает популярная певица из списка. Подробнее – читайте по ссылке.

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