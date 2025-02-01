Электромеханики из Мариуполя: что известно о дуэте MOLODI, который попытается покорить Евровидение, и чему посвящена их песня

Украинская музыкальная группа MOLODI сразится за возможность представить Украину на международной арене Евровидения 2025, поскольку попала в финал Нацотбора. 23-летние музыканты Ваня и Кирилл дружат со студенческих лет и полностью доверяют друг другу.

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В интервью ведущей Евровидения Украина Анне Тульевой парни рассказали, что являются уроженцами Мариуполя. Оба они получили образование электромехаников в электромеханическом техникуме и вместе проходили практику в ДТЭК.

Знакомство и начало сотрудничества

Музыканты считают судьбой их знакомство во время учебы, поскольку могли поступить в разные техникумы и, в конечном итоге, не встретиться. В студенческие годы Ваню позвали в его первую группу. В то же время, Кирилл музыкально развивался отдельно.

Примерно в 2020 году, когда группу Вани начали приглашать на корпоративы, их гитарист ушел из коллектива. В итоге, на его место пригласили Кирилла, и с тех пор начался их совместный творческий путь. Название MOLODI парни придумали приблизительно в 2021 году, когда уже находились в Киеве.

Стремление попасть на Евровидение и песня my sea

Кирилл и Ваня признались, что считают себя стильными, классными и достаточно музыкальными для того, чтобы представлять Украину на международном песенном конкурсе.

"Мы уверены, что именно наша песня будет хорошо рассказывать историю украинцев, каким путем мы сейчас идем, не нарушая правил Евровидения и максимально хорошо акцентируя на эмоциональном аспекте этого пути, – рассказали артисты. – Наша песня – это наша история. Мы вложили в нее все, что чувствовали. Мы копили в себе эту энергию и не искали "планов Б". Мы выбрали все самое лучше: что имеем, чему научились. Мы вложились в одну песню и потому полностью в нее верим".

Песня my sea посвящена их родному Мариуполю: "Она о том, что дом – это не место, а ощущение. Наша история – о конкретной потере. Потерю родного города".

Чем еще занимается дуэт MOLODI

Кирилл и Ваня являются саундпродюсерами для многих украинских звезд: Мишель Андраде, Ostrovskyi, Макс Барских, NK, Mayorova и прочих.

"Мы – профессионалы, у нас всегда все очень четко. Нам говорят: "сделайте классную песню". И мы делаем супер-классную песню. Все всегда очень четко", – рассказал Ваня, ответив также, что будет, если им закажут песню про Нацотбор. – Если такой запрос, то сделаем. Мы профессионалы и можем сделать все".

Попытаются ли MOLODI вновь попасть на Евровидение в случае провала

Артисты не исключили, что могут не победить на Нацотборе в 2025 году, но утверждают, что на этом жизнь не заканчивается.

"Мы понимаем, как важно расти, развиваться, и потому, если мы в этом году не сможем занять первое место, то это означает, что мы, возможно, немного где-то не дожали, – ответил Кирилл. – И обязательно еще дожмем в будущем".

Ранее OBOZ.UA писал, что букмекеры изменили ставки на победителя Нацотбора на Евровидение 2025.

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