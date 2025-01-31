Критиковал Нацотбор, но прошел в финал: кто такой KHAYAT, подозреваемый в 'связях' с Тиной Кароль, и о чем его песня

Певец KHAYAT, ранее критиковавший Нацотбор на Евровидение из-за расходов в условиях войны, стал финалистом конкурса и готов бороться за право представлять Украину. Исполнитель выступит с песней Honor ("Честь"), которая, по его словам, передает глубокое послание о силе нации, ее духовности и исторической памяти.

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OBOZ.UA расскажет, что известно об артисте, и в какие скандалы он попадал. KHAYAT, настоящее имя которого Андрей Александрович Хаят, родился в городе Знаменка на Кропивниччине. Музыкальную карьеру начал в 2018 году, выпустив клип на песню "Девочка", а уже в следующем году занял третье место в девятом сезоне "Голоса країни".

Певец уже дважды пытался попасть на Евровидение, а теперь возвращается на сцену с новым видением музыки.

"На самом деле музыка стала сегодня для меня совсем другим плацдармом, не тем, который был до полномасштабного вторжения. И сегодня, наверное, это больше не обо мне, а о людях. И о том, насколько мне важно быть полезным. Потому что, например, сегодня концерты переформировались к тому, что мы больше разговариваем, больше общаемся, больше мотивируем. Музыка отходит на второй план. И для меня, как для личности в целом, это очень большое развитие", – рассказывал исполнитель в интервью Анне Тульевой.

Что известно о песне Honor

Исполнитель отметил, что его конкурсная композиция Honor не является буквальной песней о чести и силе, а скорее о национальной памяти и возрождении украинцев, несмотря на исторические испытания.

"Каждые 100 лет нашу нацию, нашу страну пытаются стереть с лица земли. Мы все равно выстоим, у нас все равно есть какие-то фундаментальные качества, как честь, как наше чувство и тяга к духовности. Все равно это все у нас присутствует, и это то, что нам помогает. Это не о мечах, не об оборудовании, не о бицепсах, не о том, какие мы готовы идти в бой, а именно о том, чем мы возрождаемся. Потому что язык, культура, музыка – это вещи, которые формируют нацию, дифференцируют ее от других", – описал концепцию своей песни KHAYAT.

Критика Нацотбора и возвращения KHAYAT

В 2023 году певец публично высказался о целесообразности выделения 11 миллионов гривен на конкурс во время войны, назвав это "сюром". В этом году он объяснил свое возвращение тем, что создал песню, заставившую его изменить решение. "Я не писал специально под конкурс и не планировал поучаствовать в этом году, но песня все решила за меня и дала мне смысл для возвращения. Что это лучшая мотивация, которая может быть", – отмечал исполнитель.

KHAYAT также отреагировал на обвинения в лицемерии, отметив, что его нынешнее участие не имеет ничего общего с его прошлой позицией. "Не думаю, что я имею перед кем-то оправдывать свое возвращение, – подчеркнул он. – Что касается своего участия. Нет никакого отношения к моему сегодняшнему состоянию, мотивам и настроениям".

Есть ли "связь" с Тиной Кароль?

KHAYAT сталкивался со слухами о содействии со стороны Тины Кароль, которая в 2020 году была судьей "Голоса страны". Тогда некоторые критики предполагали, что певица "тянет" его к победе на Нацотборе. В этом году Кароль стала музыкальным продюсером отбора, из-за чего подобные упреки могут снова появиться.

Сам KHAYAT отвечает на них категорично: "Главное, что я знаю, что это не так. И Тина знает, что это не так. А кто что говорит – пусть покажут факты".

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