Украина выбрала представителя на Евровидении 2025: кто стал победителем Нацотбора

Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии. Артисты одержали победу на Национальном отборе, поэтому уже 13 мая появятся на международной сцене в Базеле в первом полуфинале.

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OBOZ.UA следил за финалом и выступлениями всех 11 конкурсантов в прямом эфире. Своим впечатляющим номером коллектив покорил сердца слушателей и экспертов, поэтому сразятся за хрустальный микрофон на песенном конкурсе. Они получили 9 баллов от звездного жюри, и 10 от аудитории.

Ziferblat "зажгли" сцену композицией Bird of pray. Как отмечали исполнители: "Эта песня о надежде в первую очередь. О том, что после темных времен наступают светлые. Лейтмотив это птичка, которая является символом реинкарнации, перерождения и свободы".

Стоит отметить, что конкурсная композиция коллектива стала фаворитом среди аудитории, ведь долгое время не теряет лидерских позиций в чартах. Клип на трек занял 12-ю строчку в разделе "Популярное" на YouTube и собрал более 112 тысяч просмотров. Более того, их песня стала единственной из всех работ, поданных на Нацотбор, которая осталась в ежедневном чарте Spotify. Bird of Pray заняла 28-е место.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в амплуа Верки Сердючки, отказался судить финалистов Нацотбора на Евровидение. В последний раз, как признался артист, он мучился в кресле жюри.

Напомним, рэпер и представительница Украины на Евровидении 2024 года alyona alyona после участия в европейском музыкальном конкурсе почти перестала появляться с соавтором конкурсной песни Jerry Heil на публике, что повлекло за собой слухи о возможных конфликтах в дуэте. Артистка объяснила, что их действительно не было, просто пути исполнительниц разошлись.

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