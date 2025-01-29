Юлию Санину заменили: названы ведущие Нацотбора на Евровидение 2025

Стали известны имена ведущих финала Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025. В этом году, как и в прошлом, их будет трое.

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29 января объявлено, что ведущими стали: официальный "голос" конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак.

На предшоу Нацотбора будет присутствовать Анна Тульева. Она является ведущей влогов Евровидения Украина.

Что примечательно, в этом году в составе произошли изменения. На Нацотборе 2024-го ведущей была солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Ее решили заменить на Ефросинину. Мирошниченко и Байдак остались на своих местах.

Напомним, что официальный "голос" конкурса в Украине ранее сообщал, что мечтал о Нацотборе, который будет в этот раз, на протяжении 20 лет. Мирошниченко сказал об этом после разговора с режиссер-постановщиком Германом Неновым.

До этого стали известны интересные детали. Ненов анонсировал, что будущее шоу, которое состоится 8 февраля, станет действительно грандиозным. В частности, впервые в истории украинского конкурса внутри арены будет грин-рум, 10 финалистов с командами поддержки и специальные посткарды.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина выступит в первой половине первого полуфинала Евровидения в швейцарском городе Базель.

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