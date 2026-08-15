ПриватБанк сообщил о возобновлении работы всех сервисов: во время сбоя было невозможно расплатиться картой

В "ПриватБанке" не работала часть терминалов, также возникли проблемы с другими сервисами. В результате в некоторых супермаркетах исчезла возможность оплаты картой. По состоянию на 14:30 в банке заявили, что полностью восстановили работу всех сервисов.

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"Технический сбой, который мы наблюдали утром, устранен. Оплата через POS-терминалы работает, обработка онлайн-платежей происходит без задержек. В некоторых случаях клиенты сталкивались с тем, что транзакции не проходили, несмотря на списание средств. Эта проблема также решена. Средства вернутся на счета клиентов в течение суток", — сообщили в "Привате".

Украинцы жаловались на то, что терминалы "ПриватБанка" перестали работать. В результате в некоторых супермаркетах было невозможно расплатиться картой.

"Я был в двух супермаркетах. В одном терминал "Привата" вообще не работал, в другом – чек выдал, а деньги со счета не списались", – рассказывает киевлянин Дмитрий, который также пожаловался на проблемы с сервисами банка.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, срок действия которой истекает. В частности, перевыпустить ее.

Как сообщили в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

В первую очередь рекомендуется заменить карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или изменились личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе Приват24. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в украинских банках действуют ограничения на снятие наличных, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк устанавливает самостоятельно. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допустимая сумма в сутки составляет 100 тыс. грн.

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