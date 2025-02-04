ДК Энергетик: что известно о единственном постпанк-артисте в Нацотборе на Евровидение 2025 и о чем их песня "Соль"
Украинская постпанк-группа "ДК Энергетик" стала финалистом Нацотбора на Евровидение 2025. Это единственный представитель этого жанра среди участников конкурса этого года.
Их музыка выделяется на фоне других участников своей атмосферностью, глубокими текстами и мрачным, но проницательным звучанием. Песня "Соль", с которой группа будет соревноваться за право представлять Украину на международном уровне, рассказывает о непростых выборах, с которыми сталкивается каждый украинец, о продолжающейся ежедневно борьбе и об осознании собственной роли в постоянно меняющемся мире. OBOZ.UA подробнее расскажет о группе "ДК Энергетик".
Они – одна из немногих групп, которая смогла не только привлечь внимание к украинскому постпанку, но и вынести этот жанр на более широкую аудиторию.
"ДК Энергетик" – это киевско-броварская группа, которая образовалась в 2022 году. В его состав входят вокалист Яков Марный, гитарист Всеволод Шутка и бас-гитарист Александр "Фол" Фолянский. Название группы происходит от дворца культуры "Энергетик" в Припяти, что символически связывает их творчество с историей Чернобыля и постиндустриальным духом.
У музыкантов уже три студийных альбома – "Юность" (2023), "Путь" (2023) и "Завтра" (2024). Их музыка – это смесь меланхолии, социального подтекста и глубоких личных переживаний. Они смогли найти баланс между классическим звучанием постпанка и актуальными темами современности, что сделало их любимцами многих украинцев.
В 2024 году группа выпустила клип на песню "Энергетик", который стал знаковым, ведь это было первое музыкальное видео, снятое в Чернобыльской зоне отчуждения после начала полномасштабного вторжения. Эта песня также попала в трейлер игры STALKER 2, что принесло группе еще большую популярность.
О чем песня "Соль"
Песня "Соль", с которой "ДК Энергетик" участвует в Нацотборе, – это отражение сложного выбора и внутренней борьбы.
"Это песня, наверное, о каждом из нас. В ней есть строки: "Життя не цукор, в цьому сіль". "Соль" в том, что жизнь – это вечная борьба, вечная попытка побороть себя. Трудно будет, наверное, правильно передать содержание этой песни для зарубежной публики. Для зарубежного контекста – это то, что мы до сих пор здесь", – сообщил главную идею песни Яков Марный.
Гитарист группы Всеволод Шутка добавил, что эта песня стала своего рода отражением момента: "Нам хотелось просто показать людям песню, написанную в конкретный момент времени, и в которой мы передаем то, что чувствуем здесь и сейчас. Мы хотим показать, как на конкурсе здесь, так и на конкурсе в Европе, что есть сила песни".
Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Игорь Кондратюк дал оценку всем финалистам Нацотбора на Евровидение 2025 года и сделал прогноз на победителя.
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