Стало известно, почему Андрей Данилко не присоединится к жюри Нацотбора на Евровидение 2025

В приложении Дія началось голосование за состав жюри Нацотбора на Евровидение 2025, но имя композитора Андрея Данилко (сценическое имя – Верка Сердючка) в списке медийных лиц там не найти. Все потому, что артист отказался судить коллег.

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Его менеджер Андрей Уренев в комментарии Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?" утверждал, что Суспільне Мовлення предлагало Данилко участие в составе жюри, но тот отклонил инициативу. Украинцы ранее предполагали, что его не пригласили в Нацотбор из-за кенселинга за русскоязычные песни, однако это не так.

"Было предложение, но Андрей в этом году отказался", – отметил Андрей Уренев.

Ранее Андрей Данилко рассказывал, что ему было некомфортно в кресле жюри, ведь "некого было оценивать". По его словам, было бы целесообразнее вернуть прежний формат шоу с двумя полуфиналами и одним финалом. Композитору не нравится, что теперь песенный конкурс в Украине сократили только до финала, поскольку исчезла интрига и времени "на подумать" очень мало.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там ничего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, кто попадет в финал, какая-то интрига, а здесь уже выбрали артистов. Что обсуждать? Они все разные", – объяснял свою позицию украинец.

По его словам, каждый финалист уже может ехать представлять Украину, поэтому среди сильных коллег он не может рационально выбрать одного.

Ранее OBOZ.UA также писал, почему Андрей Данилко всегда носит медицинскую маску на подбородке: дал обещание в начале полномасштабной войны и не может его нарушить. Этот "аксессуар" был на нем также на Нацотборе на Евровидение 2024.

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