Стали известны имена трех судей Нацотбора, которые изберут представителя Украины на Евровидении 2025

В приложении "Дія" завершилось голосование за состав жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025, который состоится в швейцарском городе Базель. У пользователей были неделя, чтобы определить тройку экспертов из 10 кандитатов, которые будут выбирать представителя от Украины на международной арене.

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По результатам опроса лидерами стали: победительница Евровидения 2016 Джамала (156048 голосов – 35,28%); музыкант, продюсер, лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец (89516 голосов – 20,24%); солистка Go_A Екатерина Павленко (52359 голосов – 11,84%).

В голосовании приняли участие 442374 участников. Тройка лидеров сможет подписать соглашение члена жюри от Суспільного. После этого они займут места в судейских креслах Нацотбора 2025. В случае, если кто-то из избранных звезд откажется от контракта, его место займет следующий по количеству голосов кандидат.

Как известно, певица Джамала уже в седьмой раз станет судьей Нацотбора, тем временем для Сергея Танчинца опыт жюри станет уже вторым подряд.Звезда Go_A Екатерина Павленко дебютирует в роли судьи шоу. Напомним, среди других кандидатов были участник группы TVORCHI Андрей Гуцуляк, экспродюсер шоу Дмитрий Шуров, лидер группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин, фронтмен KALUSH Олег Псюк, телерадиоведущая Анна Свиридова, режиссер Катя Царик и певец Саша Чемеров. В прошлом победителя Нацотбора выбирали Сергей Танчинец, Джамала и Андрей Данилко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как продюсер подверг критике Нацотбор на Евровидение 2025 и указал на главные недостатки конкурса: "Могу назвать победителя".

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