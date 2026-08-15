Пентагон наращивает производство компонентов ракет для ПВО: заключены новые контракты с фирмами-гигантами

В пятницу, 14 августа, Министерство обороны США объявило о заключении двух важных рамочных соглашений в рамках сотрудничества с компаниями Boeing и RTX. Они направлены на увеличение производства ключевых компонентов ракет Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA), входящих в систему противоракетной обороны Aegis.

Видео дня

Эти критически важные корабельные ракеты класса "земля-воздух" составляют основу морской противоракетной обороны США как на территории страны, так и за ее пределами. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Майкла П. Даффи, эти соглашения гарантируют, что американские военнослужащие получат боеприпасы, "необходимые для победы".

"Мы стабилизируем наши цепочки поставок, расширяем производство боеприпасов и переводим всю нашу оборонную промышленную базу на военный режим работы", – сказал он.

Почему это важно

В Пентагоне объяснили, что в рамках этих соглашений ускорится производство ракет SM-3 Block IIA и Block IB, которые являются основой системы противоракетной обороны США. Это напрямую ускоряет процесс поставок с завода на флот.

Известно, что компания Boeing возглавит производство комплектующих.

"Стратегия трансформации закупок (ATS) Министерства обороны стала залогом заключения этих соглашений, устранив бюрократические препятствия и предоставив министерству возможность сотрудничать с поставщиками на всех уровнях промышленной базы", – говорится в сообщении.

Что известно о системе Aegis

Система противоракетной обороны Aegis, также известная как Sea-Based Midcourse, – это программа Агентства противоракетной обороны при Министерстве обороны США, разработанная для обеспечения противоракетной обороны от баллистических ракет малой и средней дальности.

Программа является частью национальной стратегии противоракетной обороны США и европейской системы противоракетной обороны НАТО.

Aegis BMD представляет собой расширение боевой системы Aegis, устанавливаемой на военных кораблях, и предназначена для перехвата баллистических ракет в средней фазе полета (то есть после завершения работы двигателя, но до входа в атмосферу).

Корабли, оснащенные системой Aegis BMD, могут противодействовать потенциальным угрозам с помощью перехватчиков средней фазы полета Standard Missile-3 и перехватчиков конечной фазы полета Standard Missile-2 и Standard Missile-6.

По состоянию на 2025 год существует две базы Aegis Ashore: одна в Румынии (с 2016 года) и одна в Польше (с 2024 года), каждая из которых имеет 24 ракеты SM-3.

Как сообщал OBOZ.UA, армия США потратит 400 млн долларов на закупку лазерных систем Locust для борьбы с беспилотниками. Речь идет о десятках комплексов, которые с помощью искусственного интеллекта обнаруживают и сопровождают цели, а также уничтожают малые и средние дроны с помощью высокоэнергетического лазера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!