Ставки на Нацотбор на Евровидение 2025: кому отдают победу букмекеры за считанные дни до финала

Уже в эту субботу, 8 февраля, определится, кто представит Украину на песенном конкурсе Евровидения 2025 в Базеле, Швейцария. И пока в соцсетях идут споры, за какую песню следует голосовать, букмекеры обновили свои прогнозы на победителя.

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Читайте на OBOZ.UA, где и когда смотреть онлайн финал Нацотбора 2025

Самыми высокими, по данным компании Favbet, сейчас являются ставки на группу Ziferblat и их песню Bird of Pray.

Коэффициент на их победу составляет 1,90. Ребята выступят под номером 9.

С небольшим отставанием вторую позицию в рейтинге букмекеров занимает Маша Кондратенко. Вероятность победы певицы с песней No Time To Cry оценивается коэффициентом 2,50. Она выступит на сцене Нацотбора пятой.

Замыкает тройку лидеров по ставкам Fiinka. Однако от фаворитов в таблице букмекеров она отстает достаточно сильно. Коэффициент на ее конкурсный трек "Культура" составляет 8,50. Ее порядковый номер и номер для голосования – 7.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме тройки фаворитов в Нацотборе примут участие Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA и ДК "Енергетик". Ведущими конкурсного шоу станут Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и комик Василий Байдак. На бэкстейдже им будет помогать Анна Тульева. Уже известно, что победитель украинского отбора споет в первой половине первого полуфинала Евровидения в Базеле 13 мая.

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