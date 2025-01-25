Fiїnka: что известно о самой колоритной финалистке Нацотбора на Евровидение 2025 и о чем ее песня

Украинская певица Ирина Воспитанник, более известная под сценическим псевдонимом Fiїnka, стала десятой финалисткой Нацотбора на Евровидение 2025, ведь собрала наибольшее количество голосов от сограждан. Колоритная артистка родилась и выросла в гуцульской семье, поэтому с помощью творчества хочет популяризировать культуру родного края.

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В своих треках 31-летняя исполнительница часто использует аутентичный говор, акцент и попевки, которые присущи этнографической группе украинцев, живущих в Карпатах. Не отошла от привычного стиля музыки певица и при создании трека "Культура", с которым отправилась на Национальный отбор.

"Если мне удастся представлять Украину в Европе, я хочу донести до них это. Что мы потому так круты, мы потому такая сильная нация, потому что мы умеем объединяться, и поэтому наша культура живет и сейчас. Я хочу, чтобы наша культура звучала. Украинский культура – она есть. Мы не где-нибудь, не кто-то, мы не без рода и без племени, нас не могут оккупировать и забрать, это нереально. Потому что мы и по сей день ценим свое и оно у нас есть. Вот это мне хочется донести", – поделилась артистка.

Однако, несмотря на то, что песня Fiїnka наполнена гуцульскими мотивами и говором, исполнительницу обвинили в плагиате. Дело в том, что некоторые слушатели заметили, что трек "Культура" будто бы очень похож на композицию испанской знаменитости Rosalia – Con Altura 2019 года.

На подобные заявления отреагировала музыкальная продюсер нацотбора Тина Кароль: "Я радуюсь, что участники и их песни не оставляют равнодушными никого. Никакого сходства в песнях нет ни по темпу, ни гармонии, ни ритмике, ни смыслу! У FIINKA слово "хук" звучит как "культура", а у Rosalia – "con altura" (что значит вести себя достойно). Этот упрек в сходстве песен в комментариях (их немного, спасибо сознательным) не является компетентным".

Стоит отметить, что Fiїnka решила попробовать свои силы на Национальном отборе не в первый раз. В 2023 году она попала в финал песенного конкурса с работой "Довбуш". В поставке артистка объединила карпатскую аутентику и украинскую современность, однако тогда ее выступление не сильно поразило аудиторию. Певица заняла 4 место по общему голосованию жюри и зрителей.

После этого Fiїnka решила отдохнуть от участия в Нацотборе и развивать свою карьеру. Она ездила с концертами по Украине, а кое-где появлялась и на сценах за границей. Также исполнительница выпустила несколько треков, среди которых были как юмористические композиции, так и более серьезные и лирические работы.

Интересно, что в конце 2023 года Fiїnka стала "лицом украинского нацизма", чему была очень рада. В своих соцсетях исполнительница поделилась, что получила от военного родом из Мариуполя фото пропагандистского плаката с ее изображением. Россияне призвали украинцев сменить фамилию Галушко на Глушкову, чтобы "очиститься от навязанного украинского нацизма".

"Господи, слезь и посмотри на это покаяние. Как можно влупить фотографию максимально проукраинской молодицы, гуцулки для призыва смены фамилий? Интересно, чего именно моя фотография на обложке этой новейшей интерпретации "Мины Мазайла"? А, точно. Я же в одном из интервью сказала, что я националистка", – отметила артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Израиль отправит на Евровидение 2025 певицу, чудом выжившую во время атаки ХАМАС.

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