Абие: что означает псевдоним финалистки Нацотбора на Евровидение 2025 и о чем ее песня-манифест

Певица Абие стала еще одной финалисткой Нацотбора на Евровидение 2025. Интересно, что личного девушка почти ничего не рассказывает, а себя чаще всего называет под псевдонимом.

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Ее псевдоним происходит от устаревшей украинской формы слова "вдруг". OBOZ.UA расскажет, что известно о Наталье Шевченко и о чем она поет свою конкурсную песню.

Участница создала свой музыкальный проект еще 7 лет назад, однако большинство украинцев о ней узнали с объявлением лонг-листа Нацотбора.

Родом из Миргорода, Абие сделала первые веские шаги в музыкальной карьере еще в 2021 году, когда ее первые релизы появились на музыкальных платформах. Она известна своей любовью к коллаборациям: среди ее работ – восемь совместных треков с военнослужащим-репером Артемом Лоиком в альбоме "Моя війна", а также песня с BRYKULETS, который, как и она, родом из Миргорода.

Впрочем, на стриммингах пока доступны только два сольных сингла Абие, а ее новая работа под собственным именем, "До зими", появилась лишь через два дня после объявления лонг-листа Нацотбора. Свою музыку Абие описывает как смесь акустического рока и соула.

Помимо творчества исполнительница активно занимается волонтерством. Она регулярно выступает для военных на фронте, в частности, на Харьковщине, Херсонщине и Запорожье. Ее выступления в составе "Культурного десанта" стали не только поддержкой для защитников, но и источником вдохновения для нее самой.

Песня, с которой Абие будет бороться за право представить Украину на Евровидении, называется "Дім". Это манифест против насилия, созданный под влиянием историй женщин, переживших оккупацию, в частности, на Херсонщине.

"Я услышала истории издевательств над женщинами в оккупации, в частности на Херсонщине. Если жертвы насилия не говорят об этом, то должна говорить я. Моя песня – это манифест против насилия, это конвертируемая сила и поддержка сестринства и вера в исцеление", – рассказывала Наталья Шевченко во время жеребьевки финалистов.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о самой колоритной финалистке Нацотбора на Евровидение 2025 FIINKA и о чем ее песня, с яркими этническими гуцульскими мотивами.

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