Уже ездил на Евровидение: кто такой Влад Шериф, который первым выступит на Нацотборе 2025, и почему его песню ассоциируют со Scorpions

8 февраля украинский исполнитель Влад Шериф первым появится на сцене Национального отбора на Евровидение 2025 года, чтобы побороться за возможность представить Родину на международной арене. Для песенного конкурса артист создал композицию Wind of change, что довольно часто ассоциируется с рок-группой Scorpions.

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Интересно, что у певца уже был опыт выступления на музыкальном соревновании, а в прошлом году он даже был режиссером клипа участницы Нацотбора Anka. OBOZ.UA расскажет, что известно об исполнителе и его конкурсной песне.

Кто такой Влад Шериф

Влад Шериф был участником 13-го сезона певческого талант-шоу "Голос страны". Во время "слепого прослушивания" к артисту повернулись все звездные тренеры, однако он выбрал команду Артема Пивоварова. Исполнитель довольно долго продержался на проекте, но покинул его в шаге от финала на этапе кросс-батлов.

В 2024 году Влад Шериф уже ездил на Евровидение. Он был бэк-вокалистом Jerry Heil и ALYONA ALYONA на Нацотборе, так что попал и на международный конкурс. Певец признается, что этот опыт несколько помог ему при создании собственного выступления.

"Очень важно структурировать работу. Четко понимать, что ты делаешь на сцене, для кого поешь. И, конечно, классно и качественно спеть, не забывая о том, что людям нужно передать душу, чтобы увидели не только красивую картинку, а посмотрели в глаза и поняли о чем песня", – поделился артист.

На этом работа Власти Шерифа на прошлогоднем Нацотборе не закончилась. Он стал режиссером клипа артистки Anka на песню "Палала".

Что известно о песне Влада Шерифа для Нацотбора

Композицию финалиста отечественного музыкального соревнования Wind of change довольно часто ассоциируют с немецкой группой Scorpions, ведь у коллектива есть песня с идентичным названием. Однако, по словам Влада Шерифа, такое совпадение является абсолютной случайностью: "Мы подавали заявку на Национальный отбор в последний момент и тогда придумали название. Я вспомнил, что моя песня как ветер перемен, поэтому Wind of change классное название".

Кроме того, певец признался, что вложил в свой конкурсный трек особый смысл – призыв к Богу, чтобы он указал правильный путь. Артист считает, что такой месседж важен как для отечественной, так и для европейской аудитории, ведь люди должны не боялись мечтать и идти к своей цели.

"Несмотря на то, что украинцы проживают сложный период жизни, не нужно забывать о себе и о своих собственных мечтах. Мечтать всегда актуально", – высказался исполнитель.

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