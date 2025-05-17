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Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников и их песни

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
1,3 т.
Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников и их песни

Считанные часы остались до финала Евровидения 2025, где представители 26 стран снова поборются за всемирное признание и право проводить у себя конкурс. После второго полуфинала определились все финалисты нынешнего шоу, а также их порядок выступлений в заключительном концерте 17 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Евровидения-2025. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Как стало известно ранее, Украина получила "счастливый" порядковый номер в первой половине финала. OBOZ.UA расскажет, когда будут выступать все счастливчики, которые прошли два полуфинала, и как называются их песни.

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Порядок выступлений в гранд-финале

  1. Норвегия | Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
  3. Эстония | Tommy Cash – Espresso Macchiato
  4. Израиль | Yuval Raphael – New Day Will Rise
  5. Литва | Katarsis – Tavo Akys
  6. Испания | Melody – ESA DIVA
  7. Украина | Ziferblat – Bird of Pray
  8. Великобритания | Remember Monday – What The Hell Just Happened?
  9. Австрия | JJ – Wasted Love
  10. Исландия | VÆB – RÓA
  11. Латвия | Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нидерланды | Claude – C'est La Vie
  13. Финляндия | Erika Vikman – ICH KOMME
  14. Италия | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro
  15. Польша | Justyna Steczkowska – GAJA
  16. Германия | Abor & Tynna – Baller
  17. Греция | Klavdia – Asteromáta
  18. Армения | PARG – SURVIVOR
  19. Швейцария | Zoë Më – Voyage
  20. Мальта | Miriana Conte – SERVING
  21. Португалия | NAPA – Deslocado
  22. Дания | Sissal – Hallucination
  23. Швеция | KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франция | Louane – maman
  25. Сан-Марино | Gabry Ponte – Tutta L'Italia
  26. Албания | Shkodra Elektronike – Zjerm
Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников и их песни

Во время отборочного тура было принято 37 заявок на участие из разных стран. Послушать финалистов и тех артистов, которые потеряли возможность выступить в финале, можно по ссылке.

Сейчас букмекеры с большим отрывом прогнозируют победу представителям Швеции. Группа KAJ покорила зрителей "горячим" выступлением в первом полуфинале.

На втором месте в рейтинге остается певец из Австрии. Песню артиста, которая сочетает оперные арии, электро-музыку и поп, называют "шедевром".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil назвала своего фаворита на Евровидении 2025, которого воспитывала мачеха из Сум.

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