Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников и их песни

Считанные часы остались до финала Евровидения 2025, где представители 26 стран снова поборются за всемирное признание и право проводить у себя конкурс. После второго полуфинала определились все финалисты нынешнего шоу, а также их порядок выступлений в заключительном концерте 17 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Евровидения-2025. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

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Как стало известно ранее, Украина получила "счастливый" порядковый номер в первой половине финала. OBOZ.UA расскажет, когда будут выступать все счастливчики, которые прошли два полуфинала, и как называются их песни.

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Порядок выступлений в гранд-финале

Норвегия | Kyle Alessandro – Lighter Люксембург | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Эстония | Tommy Cash – Espresso Macchiato Израиль | Yuval Raphael – New Day Will Rise Литва | Katarsis – Tavo Akys Испания | Melody – ESA DIVA Украина | Ziferblat – Bird of Pray Великобритания | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Австрия | JJ – Wasted Love Исландия | VÆB – RÓA Латвия | Tautumeitas – Bur Man Laimi Нидерланды | Claude – C'est La Vie Финляндия | Erika Vikman – ICH KOMME Италия | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Польша | Justyna Steczkowska – GAJA Германия | Abor & Tynna – Baller Греция | Klavdia – Asteromáta Армения | PARG – SURVIVOR Швейцария | Zoë Më – Voyage Мальта | Miriana Conte – SERVING Португалия | NAPA – Deslocado Дания | Sissal – Hallucination Швеция | KAJ – Bara Bada Bastu Франция | Louane – maman Сан-Марино | Gabry Ponte – Tutta L'Italia Албания | Shkodra Elektronike – Zjerm

Во время отборочного тура было принято 37 заявок на участие из разных стран. Послушать финалистов и тех артистов, которые потеряли возможность выступить в финале, можно по ссылке.

Сейчас букмекеры с большим отрывом прогнозируют победу представителям Швеции. Группа KAJ покорила зрителей "горячим" выступлением в первом полуфинале.

На втором месте в рейтинге остается певец из Австрии. Песню артиста, которая сочетает оперные арии, электро-музыку и поп, называют "шедевром".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil назвала своего фаворита на Евровидении 2025, которого воспитывала мачеха из Сум.

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