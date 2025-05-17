Финал Евровидения 2025: порядок выступлений участников и их песни
Считанные часы остались до финала Евровидения 2025, где представители 26 стран снова поборются за всемирное признание и право проводить у себя конкурс. После второго полуфинала определились все финалисты нынешнего шоу, а также их порядок выступлений в заключительном концерте 17 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Евровидения-2025. Время начала – 22:00 по киевскому времени.
Как стало известно ранее, Украина получила "счастливый" порядковый номер в первой половине финала. OBOZ.UA расскажет, когда будут выступать все счастливчики, которые прошли два полуфинала, и как называются их песни.
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Порядок выступлений в гранд-финале
- Норвегия | Kyle Alessandro – Lighter
- Люксембург | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
- Эстония | Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Израиль | Yuval Raphael – New Day Will Rise
- Литва | Katarsis – Tavo Akys
- Испания | Melody – ESA DIVA
- Украина | Ziferblat – Bird of Pray
- Великобритания | Remember Monday – What The Hell Just Happened?
- Австрия | JJ – Wasted Love
- Исландия | VÆB – RÓA
- Латвия | Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Нидерланды | Claude – C'est La Vie
- Финляндия | Erika Vikman – ICH KOMME
- Италия | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro
- Польша | Justyna Steczkowska – GAJA
- Германия | Abor & Tynna – Baller
- Греция | Klavdia – Asteromáta
- Армения | PARG – SURVIVOR
- Швейцария | Zoë Më – Voyage
- Мальта | Miriana Conte – SERVING
- Португалия | NAPA – Deslocado
- Дания | Sissal – Hallucination
- Швеция | KAJ – Bara Bada Bastu
- Франция | Louane – maman
- Сан-Марино | Gabry Ponte – Tutta L'Italia
- Албания | Shkodra Elektronike – Zjerm
Во время отборочного тура было принято 37 заявок на участие из разных стран. Послушать финалистов и тех артистов, которые потеряли возможность выступить в финале, можно по ссылке.
Сейчас букмекеры с большим отрывом прогнозируют победу представителям Швеции. Группа KAJ покорила зрителей "горячим" выступлением в первом полуфинале.
На втором месте в рейтинге остается певец из Австрии. Песню артиста, которая сочетает оперные арии, электро-музыку и поп, называют "шедевром".
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil назвала своего фаворита на Евровидении 2025, которого воспитывала мачеха из Сум.
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