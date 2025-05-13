Украинцев ждет неприятный 'сюрприз': в сети пожаловались, что россияне 'пролезли' на Евровидение 2025

В канун первого полуфинала Евровидения 2025 в сети поднялся шквал возмущения среди украинцев после того, как стало известно, что в шоу могут появиться представители России – несмотря на ее официальное исключение из конкурса из-за полномасштабной войны против Украины. Скандальная информация всплыла во время репетиционного шоу для жюри и прессы, которое проходит за день до телевизионного эфира и обычно полностью повторяет основную трансляцию.

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Российские еврофаны уже начали делиться деталями: в вечернем шоу планируют показать выступление группы "Бурановские бабушки" с песней Party for Everybody, с которой Россия участвовала в Евровидении 2012. В этом номере несколько пенсионерок в традиционной одежде пекли хлеб прямо на сцене. В свое время это выглядело как забавный этнический перформанс, однако теперь воспринимается совсем по-другому.

OBOZ.UA ведет онлайн-хронику первого полуфинала Евровидения 2025.

Украинские пользователи мгновенно отреагировали на это сообщение шквалом возмущения. В комментариях под постом о соответствующем шоу в Telegram-канале "Дом Евровидения" можно увидеть сотни гневных отзывов:

"Они там одурели".

"В смысле, они выступят? Или просто покажут отрывок?"

"Ума у организаторов нет, кому интересны эти бабушки – пусть смотрят" Интервидиние".

"Ну теперь все, нет смысла мне смотреть первый полуфинал, особенно первые 30 минут. А потом я пойду спать".

Однако некоторые еврофаны надеются, что этот перформанс на крови уберут: "Да я думаю уберут, как в прошлом году с Лорак".

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Европейский вещательный союз (EBU) исключил российских исполнителей из конкурса, а саму Россию – из числа стран-участниц. В заявлении тогда говорилось, что участие страны в конкурсе может поставить под сомнение репутацию конкурса как аполитичного культурного мероприятия. Однако теперь, несмотря на отстранение, российские артисты снова появляются в эфире – правда, в рамках ретроспективного блока.

Также в шоу якобы появится молдавская певица Наталья Гордиенко – заслуженная артистка Молдовы, которая выступала на Евровидении в 2006 году с песней Loca в составе трио с Arsenium и Connect-R, а также представляла страну в 2021-м. Присутствие артистки в той же секции, что и "Бурановские бабушки", воспринимается некоторыми зрителями неоднозначно, хотя официально никаких претензий к ней нет.

Вероятно, решение о включении фрагмента с российским номером связано с позицией Швейцарии, которая в этом году принимает конкурс. Страна традиционно придерживается политики нейтралитета, поэтому организаторы могли избегать прямой политической оценки при формировании программы. Однако в украинском обществе считают, что в условиях войны – такая "нейтральность" является уступкой стране-агрессору.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов. По словам организаторов оно позволяет сохранить интригу и при этом избежать фальшивых надежд у зрителей и исполнителей.

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