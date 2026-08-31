Моди призвал Путина прекратить "бесконечную войну": что предложила Индия
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что мир должен наконец выбрать мир. Он выступил с мощным посланием из "страны Ганди и страны Будды" и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить "бесконечную войну".
Об этом Моди заявил во время беседы с Путиным в кулуарах заседаний Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Индийский лидер подчеркнул, что его страна поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и намерена продолжать такую поддержку.
"Мир должен выбрать мир"
Во время беседы с Путиным премьер-министр Индии напомнил, что тема войны России против Украины уже неоднократно обсуждалась между ними.
"Мы всегда обсуждали тему Украины. Даже в прошлый раз, когда мы встречались, ты подробно рассказал мне обо всем", — сказал Моди.
Индийский лидер заявил, что каждый день войны отбрасывает человечество назад, тогда как шаги к миру дают людям новую надежду. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в поддержке мирных усилий.
"Индия поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и будет продолжать поддерживать все эти усилия. Каждый день, проведённый в войне, отбрасывает человечество назад, а каждый шаг, сделанный к миру, наполняет всё человечество новой надеждой и энтузиазмом", — заявил индийский премьер.
Он призвал перейти от затянувшейся войны к её завершению.
"Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Мы должны двигаться в этом направлении, потому что это крайне необходимо для благополучия человечества", — подчеркнул он.
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