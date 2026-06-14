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Дональду Трампу – 80: какие болезни приписывали президенту США и почему американцы били тревогу из-за его состояния

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
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Дональду Трампу исполнилось 80 лет
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14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Учитывая высокую государственную должность, он ведет насыщенную публичную жизнь и часто общается с представителями СМИ, из-за чего практически никогда не уходит из поля зрения общественности. В последнее время "горячей" темой для обсуждений стало именно здоровье американского лидера, ведь немало экспертов выдвигали различные предположения относительно его болезней.

Трампу приписывали серьезные психические расстройства, а в определенный момент американцы даже опасались, что президент мог перенести инсульт. Какие предположения о недугах политика появлялись в сети, читайте в материале OBOZ.UA.

Состояние здоровья Трампа нередко вызывает беспокойство у общественности

Деменция

Ряд последних непредсказуемых поступков Дональда Трампа, таких как публикации о "уничтожении целой цивилизации", изображение себя в образе Иисуса Христа, желание переименовать округ Колумбия в "округ Трампа" или отклонение от тем разговоров стали причиной для американских врачей-психологов заподозрить когнитивный спад у президента США. По словам экспертов, политик все чаще демонстрирует признаки деменции и злокачественного нарциссизма, а это может указывать на то, что его поведение будет только ухудшаться.

"Тангенциальная речь является одним из диагностических критериев деменции. То, чем он одержим– это результат злокачественного нарциссизма. А одержим он вещами, которые отражают его славу", – подчеркнул клинический психолог и доцент Университета Джона Хопкинса Джон Гартнер.

Психологи считают, что Трамп страдает деменцией

Подобный "диагноз" американскому лидеру ставил и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Как подчеркнул врач, он замечает импульсивность действий Трампа и предполагает, что у того могут быть проблемы с кратковременной памятью, ведь он забывает собственные слова или обещания, данные накануне. По словам Комаровского, это характерно для возрастных когнитивных нарушений.

"Старческая деменция. У меня никаких сомнений в этом нет. Это обычный диагноз. Он же в этом не виноват", – говорил врач.

В то же время в Белом доме отвергли любые предположения о проблемах с психическим здоровьем Дональда Трампа, обнародовав результаты его ежегодного медицинского обследования. Американский лидер прошел Монреальский когнитивный тест (MoCA), который используется для выявления ранних признаков деменции и других расстройств, и получил наивысший результат — 30 баллов из 30 возможных.

Инсульт

В 2025 году американцы сильно забили тревогу по поводу здоровья президента США после его появления на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагоне. Фотографы сделали немало снимков Трампа с близкого расстояния, на которых было отчетливо видно, что у него перекосило лицо. Правая часть рта политика сильно опустилась вниз, из-за чего люди предположили, что у него мог случиться инсульт. Тогда в Белом доме никак не отреагировали на подобные слухи.

У политика перекосило лицо, поэтому американцы предположили, что он перенес инсульт

Венозная недостаточность – подтвержденный недуг президента США

В 2025 году пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила, что Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за "незначительного отека голеней", что наблюдался в течение нескольких недель, и "тревожных" синяков на руках. У политика диагностировали хроническую венозную недостаточность – распространенное заболевание среди людей старшего возраста, при котором нарушается отток крови от нижних конечностей к сердцу. В частности, в Белом доме подчеркнули: у президента не было обнаружено "никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний".

На руках Трампа не раз замечали синяки

Отметим, что странные синяки на руке Дональда Трампа начали замечать по крайней мере с августа 2024 года. Это значительно подогревало опасения, что здоровье может подводить политика, ведь подобные пятна фиксировали у британской королевы Елизаветы II незадолго до смерти. Синяки на тыльной стороне кисти президента США пытались замаскировать тональным кремом, но это не дало особого результата. В конце концов в Белом доме объяснили, что изменения на коже политика якобы связаны с сочетанием частых рукопожатий во время публичных мероприятий и приемом аспирина, который он употребляет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Политик пытался скрыть синяки тональным кремом

Ранее OBOZ.UA сообщил, что легендарный Ричард Гир опозорил Трампа на всю Европу.

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