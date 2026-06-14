Дональду Трампу – 80: какие болезни приписывали президенту США и почему американцы били тревогу из-за его состояния

14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Учитывая высокую государственную должность, он ведет насыщенную публичную жизнь и часто общается с представителями СМИ, из-за чего практически никогда не уходит из поля зрения общественности. В последнее время "горячей" темой для обсуждений стало именно здоровье американского лидера, ведь немало экспертов выдвигали различные предположения относительно его болезней.

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Трампу приписывали серьезные психические расстройства, а в определенный момент американцы даже опасались, что президент мог перенести инсульт. Какие предположения о недугах политика появлялись в сети, читайте в материале OBOZ.UA.

Деменция

Ряд последних непредсказуемых поступков Дональда Трампа, таких как публикации о "уничтожении целой цивилизации", изображение себя в образе Иисуса Христа, желание переименовать округ Колумбия в "округ Трампа" или отклонение от тем разговоров стали причиной для американских врачей-психологов заподозрить когнитивный спад у президента США. По словам экспертов, политик все чаще демонстрирует признаки деменции и злокачественного нарциссизма, а это может указывать на то, что его поведение будет только ухудшаться.

"Тангенциальная речь является одним из диагностических критериев деменции. То, чем он одержим– это результат злокачественного нарциссизма. А одержим он вещами, которые отражают его славу", – подчеркнул клинический психолог и доцент Университета Джона Хопкинса Джон Гартнер.

Подобный "диагноз" американскому лидеру ставил и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Как подчеркнул врач, он замечает импульсивность действий Трампа и предполагает, что у того могут быть проблемы с кратковременной памятью, ведь он забывает собственные слова или обещания, данные накануне. По словам Комаровского, это характерно для возрастных когнитивных нарушений.

"Старческая деменция. У меня никаких сомнений в этом нет. Это обычный диагноз. Он же в этом не виноват", – говорил врач.

В то же время в Белом доме отвергли любые предположения о проблемах с психическим здоровьем Дональда Трампа, обнародовав результаты его ежегодного медицинского обследования. Американский лидер прошел Монреальский когнитивный тест (MoCA), который используется для выявления ранних признаков деменции и других расстройств, и получил наивысший результат — 30 баллов из 30 возможных.

Инсульт

В 2025 году американцы сильно забили тревогу по поводу здоровья президента США после его появления на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагоне. Фотографы сделали немало снимков Трампа с близкого расстояния, на которых было отчетливо видно, что у него перекосило лицо. Правая часть рта политика сильно опустилась вниз, из-за чего люди предположили, что у него мог случиться инсульт. Тогда в Белом доме никак не отреагировали на подобные слухи.

Венозная недостаточность – подтвержденный недуг президента США

В 2025 году пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила, что Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за "незначительного отека голеней", что наблюдался в течение нескольких недель, и "тревожных" синяков на руках. У политика диагностировали хроническую венозную недостаточность – распространенное заболевание среди людей старшего возраста, при котором нарушается отток крови от нижних конечностей к сердцу. В частности, в Белом доме подчеркнули: у президента не было обнаружено "никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний".

Отметим, что странные синяки на руке Дональда Трампа начали замечать по крайней мере с августа 2024 года. Это значительно подогревало опасения, что здоровье может подводить политика, ведь подобные пятна фиксировали у британской королевы Елизаветы II незадолго до смерти. Синяки на тыльной стороне кисти президента США пытались замаскировать тональным кремом, но это не дало особого результата. В конце концов в Белом доме объяснили, что изменения на коже политика якобы связаны с сочетанием частых рукопожатий во время публичных мероприятий и приемом аспирина, который он употребляет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что легендарный Ричард Гир опозорил Трампа на всю Европу.

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