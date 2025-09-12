'Похоже на инсульт': новые фото Трампа вблизи вызвали беспокойство в США

Состояние здоровья 47-го президента США Дональда Трампа сильно обеспокоило американцев после его появления на церемонии чествования жертв терактов 11 сентября, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагоне. Фотографы сделали немало кадров политика вблизи, на которых четко видно, что у него перекосило лицо.

В частности, правая часть рта государственного деятеля сильно опустилась вниз. Такая деформация заставила граждан США предположить, что Трамп мог перенести инсульт, пишет Daily Mirror.

"Этот мужчина 100% пережил инсульт, не так ли?".

"Я ужасно люблю Трампа. Я целый день за него думаю, но это действительно похоже на инсульт. Я искренне надеюсь, что это не так".

"Сейчас буду очень серьезной. Трамп действительно пережил инсульт во время мероприятий в Национальном музее и мемориале 11 сентября?".

"Трамп выглядит так, будто только что перенес инсульт".

Стоит заметить, что пока в Белом доме никак не отреагировали на беспокойство американцев. Не было обнародовано никаких медицинских отчетов, которые бы подтвердили или опровергли предположение о возможном инсульте у политика.

Состояние здоровья Дональда Трампа

Стоит заметить, что самочувствие 47-го президента США не впервые вызывает беспокойство у американцев. Дело в том, что Дональд Трамп неоднократно появлялся на публике с синяками на руках. Гематомы на коже 79-летнего политика начали замечать как минимум с августа 2024 года, в частности во время визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Белый дом в ноябре и феврале.

25 августа Дональд Трамп провел встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Овальном кабинете, где снова были видны синяки на тыльной стороне его правой руки. В пятницу, когда американский лидер посещал музей "Народный дом" в Вашингтоне, гематому попытались замаскировать за толстым слоем макияжа.

Со временем в Белом доме обнародовали письмо врача Трампа Шона Барбабелла, где отмечалось, что синяки "соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и употребления аспирина, который принимают в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

В частности, в сообщении говорилось, что политику диагностировали хроническую венозную недостаточность – заболевание, приводящее к повышению давления и нагрузки на стенки вен. Врач сообщил, что, по результатам анализов, у Трампа "нет никаких признаков тромбоза или артериального заболевания".

