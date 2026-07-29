"Житница Европы" рискует "утонуть" в зерне: какими могут быть последствия морской блокады Украины

Российские удары остановили морской экспорт пшеницы из Украины и привели к обвалу внутренних цен на зерно. Ситуация осложняется разгаром уборочной кампании – аграрии уже намололи более 10 млн тонн ранних культур – и засухой, которая снизила судоходность Дуная. Все это создает колоссальные угрозы для главной экспортной отрасли страны.

Видео дня

OBOZ.UA собрал мнения ключевых экспортных игроков. Что происходит в отрасли и к чему готовятся производители, читайте в материале.

Ситуация с экспортными каналами

Приостановка полноценного экспорта вызвала острый дискомфорт у товаропроизводителей, отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он напомнил, что именно сейчас идет уборочная кампания ранних зерновых.

"Практически уже неделю не работает экспорт через крупные порты Одессы, и это создает дополнительное давление внутри страны на работу товаропроизводителей, потому что это совпало (или же было сделано намеренно со стороны России – чтобы приостановить экспорт) с тем моментом, когда Украина находится в полном разгаре уборочной кампании ранних зерновых культур", – объясняет эксперт.

В то же время, по подсчетам Всеукраинского аграрного совета (ВАР), общий объем зерновых для потребления и экспорта в Украине (с учетом нового урожая и прошлогодних остатков) составляет около 85 млн тонн, из которых необходимо экспортировать около 67 млн тонн. Но из-за блокады:

экспортные возможности могут сократиться до 1,7 млн тонн в месяц ;

; может образоваться огромный товарный излишек – 27,4-32,4 млн тонн агропродукции.

Данные Министерства агрополитики и продовольствия это подтверждают. Если с 22 по 24 июля Украина экспортировала 249 тыс. т зерновых, то 24–27 июля этот показатель упал в 13 раз – до 19 тыс. т. В частности, было вывезено:

кукурузы – 12 тыс. т;

пшеницы – 6 тыс. т;

ячменя – 1 тыс. т.

Рассчитывать на экспорт через Дунай тоже не приходится. Из-за засухи река обмелела, что не позволяет использовать ее потенциал в полной мере.

Что произошло с ценами

Из-за необходимости срочной реализации фермеры снизили цены до критического уровня. В то же время на мировых рынках блокировка морских путей имела обратный эффект и спровоцировала скачок цен на зерно.

"С момента блокировки цены в мире на зерновые выросли более чем на 20%. Для сравнения: пшеница в Румынии или Франции стоит в пределах $250–260, а в Украине – в пределах $140–150 (за тонну. – Ред.)", – объясняет Марчук.

Из-за этого агропроизводители несут колоссальные убытки, отмечает вице-председатель ВАР. По данным "АПК-Информ", на этом фоне часть аграриев приостановила продажу зерна и поместила его на хранение в ожидании более выгодной цены. В результате за неделю цены на зерно упали более чем на 2000 грн/т:

на пшеницу 2-го класса – до 7900–9500 грн/т (а по подсчетам ВАР – местами и 7000 грн/т) ;

(а по подсчетам ВАР – местами и 7000 грн/т) на фуражную пшеницу – 6400–9000 грн/т.

В то же время, по данным Bloomberg, фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже достигли двухлетнего максимума. Несмотря на последующую коррекцию, котировки остаются на 14% выше, чем месяц назад, а также на самом высоком уровне за все время полномасштабной российской агрессии.

Какими могут быть последствия

Агропродовольственный сектор традиционно является ключевым источником внешней выручки Украины, где главную роль играют именно зерновые. По подсчетам Института аграрной экономики:

за год доля сельскохозяйственной продукции в общем экспорте выросла на 3% – до 60%;

в течение первого полугодия 2026 года было экспортировано агропродукции на $12,6 млрд (на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

То есть падение на 20% может существенно ударить по экспортным поступлениям в бюджет.

Что же делать?

Сейчас украинские аграрии рассчитывают на активизацию переговоров с европейскими партнерами по поводу "коридоров солидарности". При условии полноценной работы Дуная, железных дорог и автомагистралей Украина сможет отгружать около 3,5-4 млн т в месяц.

Впрочем, даже такие объемы Денис Марчук называет недостаточными: "Нам нужно отгружать около 7 млн т зерновых ежемесячно. Поэтому проблем, на самом деле, очень много".

На этом фоне ВАР разработала "дорожную карту", которая должна облегчить положение агропроизводителей. В частности, они обратились к правительству Сергея Корецкого со следующими предложениями:

ввести льготное кредитование для пополнения оборотного капитала под осеннюю посевную;

провести реструктуризацию действующих агрокредитов;

предоставить государственные гарантии по кредитам и пересмотреть отдельные условия программы "5-7-9%";

провести аудит повреждений портовой инфраструктуры Большой Одессы и дунайских портов, определить приоритетные объекты для восстановления и направить соответствующее финансирование;

провести личную встречу с представителями ВАР для обсуждения срочных мер поддержки отрасли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за вопросов безопасности начиная с 22 июля иностранные грузовые суда отказываются заходить в украинские порты. Это может нарушить глобальные логистические маршруты и усугубить проблему голода в мире, поскольку значительная часть зерна из Украины направляется в беднейшие страны Африки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!