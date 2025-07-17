На руке Трампа заметили подозрительный 'след': что пытался скрыть президент США и какое фото взбудоражило сеть

На руке у президента США Дональда Трампа заметили странный след. На внешней стороне кисти политика увидели пятно, вероятно, от тонального крема.

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В сети уже начали активно обсуждать, что именно команда Трамп пыталась скрыть от общественности. Об этом сообщает Daily Mail.

Медицинские эксперты не проводили лечение и осмотр, но изучили видеозаписи и поделились своими выводами. Судя по всему, грим скрывал приподнятый круглый участок кожи, который команда Трампа, возможно, стремилась скрыть.

Уролог и специалист по мужскому сексуальному здоровью из Нью-Йорка Бобак Берухим считает, что у Трампа на руке появился синяк, который пытались замаскировать тональным кремом. Врач считает, что такой след мог появиться на руке американского президента из-за "взятия крови, укуса насекомого или, возможно, из-за удара рукой обо что-то".

"Эта небольшая приподнятая шишка после взятия крови – незначительная реакция гистамина на микротравму иглы. Эта реакция обычно проходит в течение нескольких часов, но у пожилых людей она может привести к более серьезным синякам из-за более тонких и жестких кровеносных сосудов", – поделился своим экспертным мнением врач.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки ежедневно".

Однако врач общей практики из округа Ориндж (штат Калифорния) доктор Нил Патель заявил, что "слишком много рукопожатий" не могут вызвать синяк или гематому на руке. Эксперт отметил, что у Трампа в прошлом было что-то подобное, и, исходя из опыта и врач сомневается, что президент США мог получить "травму" из-за обильного количества рукопожатий.

Напомним, рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с начала его второго срока. 55% американцев не поддерживают действия лидера страны против 41%, которые поддерживают.

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