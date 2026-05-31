'Я набрал 30 баллов из 30': Трамп заявил об успешном прохождении медицинского теста на когнитивные способности

Белый дом опубликовал результаты ежегодного медицинского обследования президента США Дональда Трампа, которое включало комплексную проверку физического и когнитивного состояния. Глава государства полностью пригоден к исполнению президентских обязанностей, а признаков когнитивных нарушений во время тестирования не обнаружено.

Обследование Трамп прошел в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Об этом сообщает Bloomberg.

Президенту провели компьютерную томографию, кардиологическое обследование, скрининг на онкологические заболевания и ряд профилактических медицинских процедур. К оценке его состояния были привлечены 22 медицинских специалиста.

Отдельной частью обзора стал Монреальский когнитивный тест (MoCA), который используется для выявления ранних признаков деменции и других когнитивных расстройств. Трамп получил максимальный результат – 30 баллов из 30 возможных.

"В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается "выдающимся интеллектом"", – заявил Трамп.

В медицинском заключении также указано, что вес президента составляет 238 фунтов (около 108 килограммов), а индекс массы тела равен 29,7. Врачи рекомендовали ему больше физической активности, контроль веса и соблюдение диеты.

Кроме того, медики объяснили появление синяков на руках частыми рукопожатиями и приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Состояние после ранее диагностированной хронической венозной недостаточности улучшилось, хотя незначительный отек нижних конечностей еще сохраняется.

По итогам обследования врач Белого дома заявил, что Трамп имеет хорошие показатели работы сердца, легких и нервной системы, а его общее состояние здоровья оценивается как отличное.

