"Мы не мараки, но любим корабляцкие песни" – такое можно было услышать в 50-60-е в греческих поселениях Приазовья (все они пострадали от русских интервентов – и Енисоль, и Богатырь, и Сартана и Мангуш). Да и кто не любит моря? К чему я это? К петербургскому позору Путина: на день ВМФ РФ он принял жалкое подобие парада – на каких-то задворках, на фоне нарисованной подлодки, сутулясь от страха перед прилетом украинских дронов.

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Запорожская слава

И к тому, что в 2010 году мою с Сергеем Махуном статью "Казацкая морская слава" опубликовали не только в киевском "Зеркале недели" ("Дзеркало тижня"), но и на сайте ВМС Украины – и даже на сайте ВМФ РФ Flot.com.

Кстати, надо проверить, не перешел ли сайт вслед за медиа-компанией Кириенко-мл. VK с международного домена com на патриотичный домен ru? Проверил – не перешел. Впрочем, на VK ЕС наложил санкции, а Google выбросил ее из приложений, а на ВМФ РФ только Украина накладывает санкции, правда, весьма эффективные. Птицы Мадяра продолжают традиции козацких чаек, они практически очистили Азовское море, господствуют на Черном море и поражают корабли и суда противника даже на Каспийском!

В одном ряду с Ломоносовым и Эйлером

Неплохая статья. Должен попутно заметить, что не единственная моя на этом сайте. В статье о бое парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами я показал, что в России перевирают дату боя, которым так неумеренно гордятся, – там историкам лень заглянуть даже в рапорт о бое командира фрегата! Более того, в кратком (едва два десятка пунктов) разделе этого сайта "Наука и Флот – исторический обзор" наряду с Ломоносовым, Эйлером, Якоби, Крыловым и Макаровым красуется моя фамилия! Правда, за ней кроется всего одна статья "Пирров Синоп" (2012 г.), но таки лестно.

А еще к тому этот пост, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый начал аудит армейских частей и намерен провести давно назревшие кадровые перестановки комсостава. Говорят, аудит помогает проводить команда Федорова...

В этой связи стоит вспомнить, что Драпатый не побоялся выступить против Сырского, даже зная злопамятность этого любителя фотосессий. В отличие от командующих ВВС и ВМС. Вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил в разгар протестов, но до увольнения Сырского, что сомнения в Вооруженных Силах Украины во время войны недопустимы, а подстрекательство людей раскалывает общество и играет на руку врагу. Об этом он написал на своей странице в Facebook (Цензор.нет выложил ее): "Оценивать работу Главнокомандующего имеет право только Президент..."

Что ж, президент оценил. А аудит проводит команда Федорова, пане адмирале...