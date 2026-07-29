Сейчас в сети и СМИ активно обсуждают так называемый "внезапный разворот" Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, всего руководства движения MAGA и медийных деятелей вроде Лауры Лумер или Лоры Ингрэм в сторону поддержки Украины. Кто-то радуется и видит в этом уже почти союзническую приверженность, кто-то ищет скрытые подтексты.

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Эксперты называют целый ряд факторов, которые якобы изменили мнение американских республиканцев: Убедительные успехи Украины на фронте и новейшие технологические решения (в частности, в разработках дронов-перехватчиков и технологий, к которым причастна команда Михаила Федорова); Публичные предложения Украины помочь США сбивать иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке; Эмоциональное и публичное воздействие во время визита в Белый дом нашего чемпиона Александра Усика; И даже "перевоспитание" медийных рупоров MAGA – например, журналистки Лауры, которая после поездки и общения вдруг "открыла глаза" на украинское сопротивление.

Все это, безусловно, сыграло свою роль. Но если посмотреть на ситуацию трезво, за этим стоит четкая прагматика и личный фактор самого Трампа.

Мое мнение простое: главная причина этого разворота – это сухий избирательный расчет и лично задетое самолюбие Трампа.

Во-первых, в США приближаются выборы в Конгресс. Социологические опросы фиксируют падение рейтингов республиканцев из-за противоречивых внутренних решений, в то время как большинство американских избирателей стойко поддерживают Украину. Политтехнологи четко объяснили Трампу: если не изменить курс прямо сейчас, есть риск потерять контроль над Конгрессом.

Во-вторых, и это очень важный момент, – Трамп искренне рассчитывал быстро закончить войну, получить за это колоссальную популярность и взлет рейтингов перед выборами. Вспомните его встречи и контакты с Путиным: тот просто "присел на уши", многое обещал, а в результате банально обманул и подставил Трампа перед всем миром. россия и ее лидер вновь доказали, что с ними невозможно договориться.

Трамп – человек, который не прощает таких вещей. Показательная деталь: вспомните, как после встречи с Зеленским Трамп публично обещал сразу позвонить Путину, но так и не сделал этого! Это очень четкий признак того, какое отвращение и разочарование он сейчас испытывает к человеку, который его обманул. Теперь Трампу приходится предпринимать резкие шаги, чтобы вернуть себе инициативу. Он дал четкий приказ всему движению MAGA и своему окружению – и медийная машина синхронно развернулась в сторону Украины.

Что это означает для нас?

Для Украины это уникальный шанс. Если мы сможем грамотно и максимально эффективно воспользоваться этой ситуацией сейчас – проявим себя надежным партнером, зафиксируем юридические и военные договоренности, подпишем долгосрочные контракты на поставки оружия и совместные оборонные разработки – эта поддержка уже никуда не исчезнет.

Если мы закрепим эти успехи сегодня, поддержка со стороны США сохранится и после выборов в Конгресс – и продлится вплоть до самой нашей Победы.

А как вы считаете: что сыграло большую роль – сухой расчет перед выборами или то, что Трамп понял, с кем имеет дело кремль и российская федерация?