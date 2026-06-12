'Ситуация может ухудшиться': психолог назвал тревожную причину бессвязной речи Трампа

Американские врачи-психологи забили тревогу из-за состояния здоровья президента США Дональда Трампа, особенно в отношении его строительных проектов. Специалисты подозревают, что он демонстрирует растущие признаки деменции и злокачественного нарциссизма, поэтому ситуация вот-вот ухудшится.

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Об этом сообщает американский журнал Daily Beast. Особое беспокойство вызывают его идеи относительно бального зала в Белом доме или его идея по перестройке мемориала Авраама Линкольна.

Состояние здоровья Дональда Трампа ухудшается

Как отметил клинический психолог и доцент Университета Джона Хопкинса Джон Гартнер, склонность Трампа отклоняться от темы разговоров об их проектах является свидетельством его когнитивного спада.

"Тангенциальная речь является одним из диагностических критериев деменции. То, чем он одержим – это результат злокачественного нарциссизма. А одержим он вещами, которые отражают его славу", – констатировал Гартнер, указывая на Триумфальную арку и его планы переименовать округ Колумбия в "округ Трампа".

Белый дом отвергает такие заявления, а в последнем медицинском отчете от врачей Белого дома говорится, что Дональд Трамп остается в "отличном состоянии здоровья".

"Президент Трамп – самый острый, самый доступный и самый энергичный президент в истории Америки, и любые так называемые медицинские работники, занимающиеся кабинетной диагностикой или ложными спекуляциями в политических целях, явно нарушают клятву Гиппократа, которую они дали", – говорит пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Издание пишет, что Гартнер – не единственный медицинский работник, который пришел к такому выводу. Другие медики заявили, что Дональд Трамп все чаще публикует непредсказуемые посты в своей социальной сети Truth Social, угрожая "уничтожить целую цивилизацию" и изображая себя в образе Иисуса Христа, а на публичных мероприятиях глава Белого дома все чаще выходит из себя на журналисток.

По его мнению, Трамп на протяжении многих лет демонстрирует признаки лобно-височной деменции, а проявления болезни становятся все более дезорганизованными и импульсивными. Исходя из его слов, "это человек, который находится в состоянии резкого неврологического спада". Издание также добавляет, что отец главы Белого дома, Фредерик Трамп, умер в 1999 году в возрасте 93 лет от пневмонии, осложненной болезнью Альцгеймера. Ему также ранее диагностировали деменцию.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о намерении создать пешеходный маршрут, который соединит Мемориал Авраама Линкольна с побережьем реки Потомак в Вашингтоне. Проект может получить название Trump Promenade и стать частью обновления Национальной аллеи.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом собирается начать выпуск купюр номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа на аверсе. Инициатива приурочена к 250-летию основания США, которое будут праздновать 4 июля этого года.

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