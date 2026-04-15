'Сомнений нет'. Кандидат медицинских наук Комаровский озвучил диагноз Трампа и объяснил, почему наблюдает за ним со слезами

Украинский врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа есть признаки старческой деменции. Медик прямо назвал этот диагноз и подчеркнул, что делает такой вывод, наблюдая за публичным поведением политика, в частности его заявлениями и решениями.

Об этом Комаровский сказал в интервью Дмитрию Гордону, где подробно объяснил свою позицию. По его словам, у него "нет особых сомнений" относительно такого предположения, а признаки, которые он видит, являются "очевидными" с профессиональной точки зрения.

"Старческая деменция. У меня никаких сомнений в этом нет. Это обычный диагноз. Он же в этом не виноват", – отметил Комаровский.

Врач обратил внимание на импульсивность действий Трампа и возможные проблемы с краткосрочной памятью. Он отметил, что политик может не помнить собственные слова или обещания, сделанные накануне, одновременно хорошо воспроизводя события многолетней давности. Именно такая разница между долговременной и кратковременной памятью, по словам Комаровского, характерна для возрастных когнитивных нарушений.

Медик подчеркнул, что не рассматривает это как повод для личных обвинений. Он отметил, что подобные состояния часто связаны с возрастом и не зависят от желания или характера человека. В то же время ситуацию он назвал "печальной", поскольку речь идет о человеке, который принимает решения на высшем государственном уровне и является главой одной из самых влиятельных стран мира.

"Он помнит, кто его оскорблял 20 лет назад, но не помнит, что было вчера, что он обещал вчера всему миру. И вспомните мои слова: когда в Америке сменится власть, большому количеству людей, которые сейчас на это смотрят, это понимают и молчат, будет очень стыдно. Потому что для нас США была примером страны с абсолютной свободой слова", – объяснил кандидат медицинских наук.

Комаровский также обратил внимание на то, что поведение Трампа, по его мнению, напоминает подростковое. Он отметил, что импульсивные реакции, резкие изменения позиции и эмоциональность могут быть похожими на процессы, которые происходят в мозге в подростковом возрасте. Именно поэтому врач отметил, что наблюдает за ситуацией "со слезами".

Он также прокомментировал более широкий контекст – влияние возраста на способность управлять государством. По мнению Комаровского, существует высокий риск того, что даже психически здоровый человек после 70 лет может потерять необходимую динамичность мышления и реакций (Дональду Трампу – 79 лет). В связи с этим он высказал идею введения ограничений для занятия ключевых государственных должностей по возрасту.

Врач подчеркнул, что опытные политики могут оставаться важной частью управления, но в роли советников. По его словам, активная исполнительная власть требует энергии, скорости принятия решений и постоянной включенности, что сложнее обеспечить в старшем возрасте.

Справка. Евгений Комаровский – украинский педиатр, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и популярный телеведущий. Он имеет более 25 лет опыта в медицине, является автором многочисленных научно-популярных трудов и известен широкой аудитории благодаря программе "Школа доктора Комаровского".

