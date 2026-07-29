Предприниматели Севастополя записали обращение к оккупационной власти. Говорят, света в городе почти нет, топливо для генераторов стоит баснословно дорого, стало совершенно невозможно зарабатывать. Просят временно освободить их от налогов.

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Наївні. А воювати Путін за які кошти буде? Не для того він податки підвищував, щоб їх скасовувати. Війна коштує все дорожче, а грошей у РФ все менше. Тому доведеться платити, або банкрутувати та закриватися. Бо це рускій мір. Нічого крім війни, смертей, мракобісся, розрухи він не несе.

Цікаво, що російська пропаганда довго просувала тезу, що у Криму після анексії стало краще, ніж було при Україні. Мовляв, Росія вклалася, півострів квітне. Та тепер Путін зруйнував и це. Вже ніхто не може сказати, що стало краще, бо при РФ світла нема тижнями, економіка регіону на межі краху. Божевільна війна зруйнувала ідилію.

Чудес не буває. Якщо перетворюєш регіон на військову базу та починаєш війну – він потрапить під удар. Саме це і сталося.