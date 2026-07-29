"Федоров = победа": в городах Украины 14-й день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

Среда, 29 июля, стала 14-м днем протестов, вызванных увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова. Требования украинцев остаются прежними – восстановить его в должности, а также назначить министром по делам ветеранов человека с соответствующим опытом.

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Свои требования граждане продолжали выражать с помощью картонок с лозунгами, с которыми они выходят на улицы в ряде городов Украины. В среду протестовали в частности в Днепре, Ивано-Франковске и Запорожье.

Днепр

Как сообщает "Суспільне", уже 14-й день жители Днепра выходят на мирные акции и требуют восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны. На очередной митинг собралось около 80 человек.

Уже традиционно в начале акции участники провели минуту молчания и развернули большой флаг Украины. Они держали традиционные плакаты с надписями: "Верните Федорова", "Федоров – наш МО".

"Уволили министра, при котором были достигнуты реальные результаты. Я вышла не только за себя, но и за мужа, который сейчас воюет, и ради его сослуживцев, потому что они не могут. Поэтому я буду выходить, пока есть такая возможность. Люди будут выходить, пока вопрос не решится так, как они того хотят. Этот вопрос еще не закрыт", – говорит участница митинга Яна.

Ивано-Франковск

29 июля на площадь перед административным зданием пришли почти 50 горожан. Акция началась примерно в 19:20 с минуты молчания в память о погибших бойцах Сил специальных операций, сообщает "Суспільне".

Участники митинга держали картонные плакаты с надписями: "Власть – это народ", "Приехала из Чехии поддержать Федорова", "Зачем увольнять эффективных?", "Верните прежнего". Во время акции они также скандировали: "Федоров – министр обороны", "Дроны вместо крови".

"Я думаю, что сейчас главное – вернуть Федорова на пост министра обороны. Он многое сделал для Украины. Цифровизация – это то, чего нет в других странах. Это действительно удобно. Думаю, и военным тоже будет комфортно, когда многие вопросы можно решить по телефону", – говорит Андрей Красий.

Запорожье

В этом городе митинги также продолжаются уже 14-й день. Участники приходят с новыми плакатами и лозунгами, а главным требованием остается возвращение Михаила Федорова на должность, сообщают "Новини.LIVE".

"То, что нас услышали лишь на 50 % и не выполнили первое, самое главное условие, не устраивает людей", – заявила одна из участниц акции Марьяна.

Она отметила, что, несмотря на усиление обстрелов Запорожья и усталость людей, важно продолжать выходить на митинги. По ее словам, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается большее количество участников, так как в выходные у людей больше возможностей присоединиться к акциям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в оборонном секторе. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами в условиях войны. Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач.

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