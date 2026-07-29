Зеленский впервые посетил Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой: что известно о целях визита

В среду, 29 июля, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Люблин. Там глава нашего государства встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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Об этом сообщают польские СМИ. Стоит отметить, что это первый визит украинского лидера в Польшу после ухудшения отношений между странами из-за споров вокруг исторических вопросов.

Какова цель визита

Как ранее отметили в канцелярии премьер-министра, переговоры Зеленского и Туска будут посвящены, в частности, результатам поездки украинского лидера в Соединенные Штаты и его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Обострение отношений

Президент Украины впервые посетил Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой, возникшего из-за решения присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Тогда глава государства объяснил это стремлением восстановить военные традиции и почтить вклад подразделения в защиту независимости Украины. В то же время в Польше такое решение вызвало острую реакцию из-за исторических споров вокруг деятельности Украинской повстанческой армии.

Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны. В ответ украинский президент уже на следующий день вернул награду в Варшаву почтовым отправлением.

Напомним, днём ранее украинский лидер посетил США и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией. Также главы государств уделили внимание возможности получения Киевом лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также ряду других инициатив, которые могут укрепить оборонный потенциал Украины. Отдельной темой переговоров стало дипломатическое направление, в частности, необходимость активизации мирного процесса и дальнейших дипломатических усилий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Туск подтвердил, что его страна готова восстановить отношения с Украиной. Глава польского правительства положительно оценил решение украинского президента Владимира Зеленского об открытии всех архивов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, касающихся событий ХХ века на Волыни, которые могут помочь положить конец конфликту. Он заверил, что Варшава готова к серьезному и дружескому диалогу.

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