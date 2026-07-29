Современное понятие "Русский мир" в том виде, в котором его продвигают российские власти, возникло относительно недавно, в конце 1990-х годов.

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Путин подхватил этот концепт в начале 2000-х годов. В 2001 году на Конгрессе соотечественников он впервые публично употребил его, заявив, что "понятие „русский мир" испокон веков выходило далеко за географические пределы России и даже далеко за пределы русского этноса". В 2006–2007 годах термин окончательно вошёл в официальный оборот, и был создан государственный фонд "Русский мир".

Однако в этот момент произошла подмена смыслов: вместо развития сетевой привлекательности, экономики и современной культуры к концепции применили государственное принуждение, превратив её в инструмент геополитического шантажа, а впоследствии и военной агрессии.

При этом сам Путин давал довольно широкие и гибкие определения того, кто такие россияне. Особенно показательны его высказывания в декабре 2019 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека:

"Кто такие русские? До IX века практически не было никаких русских. Этот народ формировался постепенно из многих этносов, прежде всего славянских, но не только, из угро-финских и других… У нас на юге в каганате всех называли евреями… Это вовсе не библейские евреи с Синая, а этнические группы, которые никогда не имели никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в каганате… и это тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя".

Здесь русские предстают как результат исторического смешения, а не как чистый этнос. Позже эта линия получила продолжение: россиянин – это "больше, чем национальность", а в результате – это "тот, кто любит Россию и служит ей", независимо от записи в паспорте. Такой идеологический фасад оказался цинично удобным для мобилизации на войну представителей национальных окраин под эгидой имперского единства.

Но за время правления Путина произошло прямо противоположное тому, что декларировалось. Пространство русского языка и влияния не расширилось, а катастрофически сократилось. Кремль стал главным могильщиком собственной же концепции:

Русский язык утратил влияние в Центральной Азии, странах Балтии, Молдове и на Кавказе, где страны начали ускоренно переходить на латиницу, сокращать русские школы и искать новых партнеров из-за страха перед "защитой русскоязычных".

После 2014 и особенно после 2022 года процесс дерусификации стал обвальным. То, что провозглашалось ядром "Русского мира" (русскоязычные регионы и культура), подверглось прямому физическому уничтожению, а русский язык из средства общения превратился для миллионов в язык агрессора.

Не создав современной привлекательной массовой культуры, режим пытался экспортировать наследие XIX – начала XX века.

Параллельно "Русский мир" ведет не только внешние войны, но и внутреннюю.

Официально провозглашается широкое, гражданское определение русскости ("кто служит, тот русский"). На практике внутри общества сохраняется и свободно воспроизводится жесткий бытовой и институциональный этнонационализм с делением на "своих" и "чужих", с привычными ярлыками: "чурки", "косоглазые", "черножопые", "жиды", "хохлы" и так далее. Эти два уровня существуют одновременно и постоянно конфликтуют.

Особенно интересно последнее заявление Путина: "а что мы будем делать после СВО?", становится очевидным главный ответ: абсолютно ничего.

У Путина в принципе отсутствует программа и видение будущего развития России, кроме сохранения своей личной власти.

В этом заключается фундаментальный тупик: пока даже частные предприниматели (вроде того же Илона Маска) строят глобальные стратегии освоения космоса, технологических прорывов и трансформации цивилизации, руководитель огромного государства не способен предложить своему народу ничего, кроме войны, уничтожения собственного населения и разрушения соседнего.

Его "программа будущего" – это отсутствие будущего.

За красивыми фразами следует катастрофическая утрата идентичности, как европейской, так и славянской. Под видом "объединения" и "защиты" развернулось физическое и демографическое уничтожение славянских народов.

Вместо того чтобы впитывать лучшее из мировой культуры и технологий, происходит обратный отбор: впитывается и легитимизируется самое худшее, а именно: жестокость, отрезание голов, насилие и разрушение. Вместо культуры и перспектив мир видит лишь дикость.

В результате сработала формула "я тебя породил, я тебя и убью". Концепт, создававшийся как инструмент расширения и "мягкой силы", на практике использовался методами, которые это пространство системно сократили, отравили изнутри, изолировали и лишили будущего. "Русский мир" из гуманитарной идеи окончательно превратился в имперский миф, пожирающий сам себя.