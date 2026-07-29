24 июля 2026 года в Киеве, общественная организация "Платформа Громадської Підтримки" провела мероприятие, посвященное годовщине своей деятельности, направленной на поддержку ветеранов, военнослужащих и их семей, внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, семей погибших и пропавших без вести Защитников, за год объединив более 3000 жителей из разных регионов Украины.

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На заході з нагоди створення ГО "Платформа громадської підтримки" були присутні представники з Києва, Сум, Житомира, Львова, Одеси,Черкас, Вишгорода, Борисполя, Малина, Конотопа, Охтирки, волонтерські та благодійні організації.

Учасникам заходу були представлені нові напрямки роботи та розвитку організації і підведено підсумки роботи команди за рік.

"За цей рік – я усвідомила, наскільки ми потрібні суспільству" розповідає голова громадської організації Інна Божко.

"Я і наша команда стали експертами в багатьох напрямках від юридичної і психологічної допомоги, до волонтерства та соціального супроводу. З'являлися проблемні питання – ми шукали шляхи для їхнього оперативного і головне ефективного вирішення, відповідно зростала наша команда і довіра до нас. За цей рік ми робили помилки, вчилися, набували досвіду і тепер готові, допомагати ще більшій кількості людей.

"Тому для мене річниця – це не просто дата, це результат кропіткої, системної і відповідальної роботи нашої команди, завдяки чому ми переходимо на новий рівень роботи, де немає меж для розвитку та втілення нових ідей та проектів".

Протягом року роботи наша команда працювала за кількома ключовими напрямками це патронатна підтримка, реабілітація, юридична, соціальна та гуманітарна допомога.

За патронатної підтримки 550 поранених отримали допомогу в рамках проекту "Сумка пораненого", в межах цього проекту поранені військові, які після стабілізаційного пункту потрапляли до шпиталів отримували сумку з речами першої необхідності (взуття, натільна білизна, засоби гігієни) та мали можливість отримати безкоштовний юридичний супровід.

Було опрацьовано понад 100 індивідуальних запитів з приводу гуманітарної допомоги для різних верств населення та медичних установ.

Проведено 9 масштабних гуманітарних місій, для допомоги найбільш незахищеним верствам населення, а саме пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам, де нашою командою було роздано більше 42 000 продуктових наборів.

Варто відзначити напрямок "Юридична допомога".

За рік роботи в організації створений власний кол-центр та чат-бот для безкоштовної юридичної допомоги, завдяки чому фахівці організації надали 818 консультацій та успішно вирішили майже 300 правових питань, на даний час понад 50 справ перебувають в роботі юридичного відділу.

"Ми не обмежуємося консультацією – зазначає голова юридичного відділу організації Олександр Климчук, – до організації звертаються люди з різних регіонів України, здебільшого – за рекомендаціями тих, хто вже отримав допомогу Ми супроводжуємо людину до вирішення її питання: готуємо юридичні документи, пишемо звернення, скарги, консультуємо протягом усього процесу, а за потреби представляємо інтереси в суді. Робимо все можливе щоб вирішити питання. Люди бачать, що це не формальна консультація, а реальне вирішення їх проблем. Саме тому вони рекомендують нас іншим."

"Для мене найбільше значення має не якась окрема подія, а практична допомога тим хто цього найбільше потребує, завдяки чому нам вдалося об'єднати навколо нашої організації дуже багато людей. До нас приєднуються ветерани, родини загиблих, родини зниклих безвісти, побратими та всі, хто потребує підтримки й допомоги. Найголовніше – ми потрібні людям, і вони обирають бути з нами", – підкреслює керівниця напрямку "Реабілітація та відновлення" Ксенія Дідович.

Особливу увагу ГО приділяє розвитку ветеранського спорту. Цифри говорять самі за себе: за рік команда поповнилася понад 40 спортсменами-ветеранами, які вибороли 28 золотих, 12 срібних та 20 бронзових медалей на змаганнях "Ігри Нескорених" , Strong Spirit’s Game у Мадриді та інших змаганнях.

Організація працює не лише в столиці, але й має представництва в інших регіонах, а саме: Суми, Житомир, Черкаси, Переяслав-Хмельницький. На цьому ГО не зупиняється – має намір розширити свою діяльність в нових регіонах.

Очільник Житомирської філії ветеран Євген Карабанов, який після завершення служби вирішив працювати над розвитком ветеранської спільноти в ГО "Платформа громадської підтримки" каже:

"Я хочу допомагати ветеранам і ветеранкам та вирішити якомога більше проблем, які сьогодні існують. Рік тому я звільнився зі служби, доєднався до ветеранів Житомира, до однодумців, і тепер спільними зусиллями ми працюємо над змінами".

Незважаючи на постійні обстріли Сумський осередок реалізує для ветеранів і родин захисників численні спортивні, психологічні та культурні ініціативи.

"Як жінка, я найбільше пишаюся тим, що ми в Сумах створили жіночий клуб і об'єднали навколо нього багато внутрішньо переміщених жінок та дружин військових. Ми допомагаємо їм чекати своїх коханих, підтримувати одна одну, робити добрі справи й займатися волонтерством",– розповідає очільниця Сумського осередку "Платформи громадської підтримки" Таїсія Гричковська.

У межах нового етапу розвитку було презентовано Всеукраїнський Ветеран клуб ГО "Платформи громадської підтримки". Його ключова мета – сприяти тому, щоб кожен ветеран міг мати гідне життя. Команда Громадської Організації прагне створити спільноту рівних, середовище реінтеграції, що базується на принципі "свій для свого".

За даними Мінветеранів, представленими під час заходу, після завершення війни ветеранська спільнота становитиме від 5 до 6 млн людей, тоді як понад 1,2 млн захисників уже повернулися до цивільного життя. Реагуючи на таку гостру потребу в суспільстві, команда прийшла до висновку, що ветеранів треба об’єднувати: щоб вони могли навчатися, створювати власні ініціативи, бути активними учасниками реальних змін в країні, за яку вони так багато віддали. Ветеранські клуби ГО "Платформи громадської підтримки" працюють у Сумах, Черкасах, Переяславі та Охтирці. Нещодавно нові осередки з'явилися в Житомирі, Борисполі, Конотопі, Малині та Одесі.

"Я пишаюся всією роботою "Платформи громадської підтримки" і нашої команди. Але найбільше – тим, що нас знають у багатьох містах України не за словами, а за справами. Люди знають: якщо приїжджає "Платформа громадської підтримки", то вона дійсно допомагає ділом, а не словами", – розповідає ветеран і керівник Ветеранського клубу Ігор Юровець.

Ще одним новим напрямом стала Всеукраїнська мережа сімей, зниклих безвісти та загиблих Захисників ГО "Платформи громадської підтримки". Її очолила ветеранка Олеся Медко, яка вже чотири роки чекає на свого чоловіка, який зник безвісти захищаючи країну. Мережа створена для того, щоб жодна родина не залишалася наодинці зі своїм болем. Ми знаємо, як це — чекати, не втрачати надії, боротися з бюрократією та шукати підтримку. Саме тому хочемо об'єднати родини по всій Україні, щоб кожен мав поруч людей, які розуміють без зайвих слів, могли підтримати, підказати й разом відстоювати права наших Захисників та їхніх сімей Мережа вже працює в Сумах, Конотопі, Житомирі, Одесі, Києві та Київській області.

"Я лише нещодавно приєдналася до команди, але давно знаю пані Інну та пишаюся тим, що вона робить. Наша співпраця – це можливість реалізувати мої ідеї, які самостійно було б складно втілити. Я мрію про це і знаю, що разом із "Платформою громадської підтримки" ми обов'язково цього досягнемо", – наголошує Олеся Медко.

За словами Інни Божко, нові напрями стали відповіддю на реальні запити людей, які команда бачила протягом першого року роботи.

"Я пишаюся тим, що ми відчули куди потрібно рухатися, хто ще потребує нашої підтримки і допомоги. Війна колись закінчиться, і що буде після цього? Ми вже бачимо, що потрібно робити, щоб люди мали гідне життя і щоб пам’ять про наших хлопців була гідно вшанована", – підкреслює голова ГО.

Партнерка голова ГО "Милосердя та здоров’я" Катерина Богадельнікова, яка взяла участь у заході, також відзначає масштаб досягнень: "На таких заходах дуже гарно видно, яку велику роботу вже виконано, — факти, враження, відгуки людей – це конкретні результати роботи великої команди однодумців. Думаю, найбільше досягнення – це люди, яких вдалося залучити. Людський ресурс – це найцінніше і найважливіше, що може бути".

Сьогодні "Платформа громадської підтримки" об’єднує команду та осередки в різних регіонах України. Надалі організація планує масштабувати діяльність, розширювати географію присутності, залучати нових членів команди та допомагати ще більше. Щоб ГО "Платформа громадської підтримки" стала платформою, де голос ветеранів, військових і родин Захисників був почутий. Адже головний принцип "Платформи громадської підтримки" залишається незмінним: "Ми боремося за своїх!"