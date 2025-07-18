У Трампа обнаружили возрастные проблемы с венами: что еще показал медосмотр

79-летний президент США Дональд Трамп про шелмедицинское обследование из-за "незначительного отека" ног и "тревожных" синяков на руках. У главы Белого дома диагностировали хроническую венозную недостаточность.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт зачитала официальную записку от врача Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.

По словам Левитт, обследование провели после того, как президент "заметил легкий отек голеней" в течение последних недель.

Трамп прошел ультразвуковое обследование обеих ног и комплексное обследование, которое включало диагностическое исследование сосудов. Оно выявило, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью – распространенное заболевание среди людей старшего возраста.

По данным клиники Кливленда, в которой проводилось обследование, это заболевание возникает, когда вены ног человека не могут нормально перекачивать кровь к сердцу, что приводит к ее застою.

В Белом доме подчеркнули, что не было обнаружено "никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний", и что все лабораторные анализы Трампа были "в пределах нормы".

Ранее СМИ заметили "тревожные" синяки на тыльной стороне рук президента, которые замазывают тональным кремом, чтобы скрыть их.

Его врач сказал, что эти следы "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий". Однако другие эксперты заявили, что "слишком много рукопожатий" не могут вызвать синяк или гематому на руке.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно на руке у президента США Дональда Трампа заметили странный след. Медицинские эксперты изучили видеозаписи и поделились своими выводами.

Во время президентской гонки оппонентка Дональда Трампа, демократка Камала Харрис заявила, что он скрывает информацию о своем здоровье. Она отказалась давать конкретную оценку, но заявила, что Трамп "непригоден" для должности американского президента.

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