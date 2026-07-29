Пятый премьер за время великой войны: несколько причин, почему поддержка Украины в Великобритании не зависит от смены власти. Интервью с Долговым

Первый визит Владимира Зеленского в Великобританию после смены правительства в очередной раз доказал, что одна из ключевых европейских столиц не намерена пересматривать свою политику в отношении Украины. Новый премьер-министр Энди Бернем принял украинского президента всего через неделю после вступления в должность, а сам Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым он провел официальную встречу. Для Лондона это демонстрация политических приоритетов, для Киева – подтверждение того, что стратегическое партнерство остается неизменным независимо от того, кто возглавляет британское правительство.

Видео дня

История британско-украинских отношений после начала полномасштабной войны демонстрирует редкую для современной политики стабильность. Энди Бернем стал уже пятым премьер-министром Великобритании, который будет работать с Владимиром Зеленским с февраля 2022 года. За это время в Лондоне сменялись правительства, однако поддержка Украины не стала предметом внутриполитических споров. Наоборот, каждый следующий глава правительства подтверждал курс на военную, финансовую и дипломатическую помощь Киеву.

Показателен и формат нынешней встречи. Она состоялась не в правительственных кабинетах, а на военной базе в Портсмуте, где украинские военные проходят подготовку. Это подчеркивает, что главным содержанием партнерства остаются безопасность и оборона. Заявления Бернема о готовности продолжать поддержку Украины, передать новые технологии радиоэлектронной борьбы и участвовать в будущих международных механизмах безопасности свидетельствуют о том, что Лондон продолжает активно поддерживать Киев, рассматривая ее как один из главных элементов общеевропейской безопасности.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервьюOBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

– Владимир Зеленский прибыл в Великобританию всего через неделю после того, как Энди Бернем возглавил британское правительство. Он стал первым иностранным лидером, которого принял новый глава правительства. Как вы сегодня оцениваете символизм этого шага и в целом партнерство между Украиной и Великобританией?

– Думаю, здесь нет никаких сомнений. Лондон сразу показал, что поддержка Киева остается одним из главных направлений британской внешней политики. В дипломатии такие решения редко бывают случайными. Они демонстрируют политические приоритеты власти, которая только что приступила к работе.

Великобритания сегодня действительно является самым последовательным и одним из самых надежных союзников Украины. Но важно помнить, что такая поддержка началась не в 2022 году. Еще после 2014 года Лондон четко определил свою позицию и фактически взял на себя кураторство над развитием украинских Военно-морских сил. И в рамках сотрудничества с НАТО, и вне Альянса британские военные систематически работали с украинскими моряками. То есть у этого партнерства долгая история. Оно возникло не после начала большой войны. Вспомните визит Владимира Зеленского в Великобританию в 2020 году. Тогда стороны подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. И это произошло еще до полномасштабного вторжения. Уже тогда Лондон рассматривал Украину как стратегического партнера. Во время того же визита британское правительство выделило более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов на развитие украинских Военно-морских сил. Подчеркну – это было еще до большой войны. Это не символический жест и не разовая помощь, а продуманная государственная политика.

– Есть еще один момент. Зеленский заехал в Лондон по пути в США. А это означает, что результаты переговоров в Великобритании, безусловно, внимательно анализировали в Вашингтоне.

– В нынешних обстоятельствах это имеет особое значение. Не стоит забывать и о другом. Великобритания исторически остается ближайшим союзником США по эту сторону Атлантики. Для Украины это тоже чрезвычайно важно, особенно сейчас, когда мы видим, кто наиболее последовательно нас поддерживает. Фактически Лондон все чаще выступает своеобразным мостиком между Киевом и Вашингтоном. Британское руководство хорошо понимает логику американской политики и в то же время пользуется высоким уровнем доверия со стороны Украины. Поэтому согласование позиций с Лондоном перед переговорами в США позволяет лучше подготовиться к обсуждению ключевых тем, избежать недоразумений и сформировать общее видение дальнейших шагов. Это особенно важно в то время, когда любое решение о военной помощи, санкциях или будущей архитектуре безопасности требует максимальной координации между союзниками. Чем более согласованно действуют Лондон и Вашингтон, тем сильнее переговорные позиции Украины и тем меньше у Кремля шансов сыграть на возможных разногласиях между партнерами.

– Для Киева этот визит – возможность согласовать следующий этап сотрудничества. Речь идет о продолжении программ подготовки военных, развитии совместных оборонных проектов, усилении санкционного давления на Россию и координации позиций с союзниками. Но и для Москвы это событие также имеет важное символическое значение. Визит в Лондон фактически опровергает ожидания относительно сокращения объемов поддержки.

– Безусловно. Это прежде всего сигнал союзникам Украины и, конечно, Москве. Он означает одну простую вещь – британская политика в отношении Украины не меняется. Новое британское правительство демонстрирует готовность не только сохранять прежние обязательства, но и развивать стратегическое партнерство. Для Кремля это напоминание о том, что независимо от того, кто возглавляет правительство в Лондоне, поддержка Украины остается частью государственной политики, а не личной позицией отдельного премьер-министра. Именно такая преемственность делает британскую поддержку одной из самых предсказуемых для Киева. Один премьер передает ее следующему без какого-либо пересмотра курса. Для меня главный символ даже не в том, что Стармер перед завершением своего срока побывал в Киеве, а в том, что Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера. Символ в том, что наши отношения стали постоянными и предсказуемыми. Президент Украины более десяти раз побывал в Великобритании. Это были не только официальные визиты, но и международные саммиты и другие мероприятия. Уже сама интенсивность контактов говорит о многом.

Есть ещё один красноречивый факт – Великобритания – единственная страна, с которой Украина подписала соглашение о столетнем партнерстве. И это соглашение не лежит в ящике – оно работает. Добавьте к этому соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое Украина первой подписала именно с Великобританией после декларации стран G7. Это произошло в 2024 году. Таких примеров можно привести немало. Все это свидетельствует об одном – между Украиной и Великобританией сложились поистине стратегические отношения, которые не зависят от смены правительств или политической конъюнктуры. И это для нас чрезвычайно важно. Особенно сейчас, когда позиция США в отношении НАТО и европейской безопасности порой меняется. Великобритания остается стабильным союзником Украины. Более того, под влиянием последних политических изменений мы видим, что и Канада все активнее сближается с Европой. Она уже участвует в оборонном планировании, развивает сотрудничество с европейской оборонной промышленностью. И это также способствует укреплению безопасности всего континента.

– После встречи с Зеленским новый британский премьер подтвердил, что намерен в ближайшее время посетить Украину. Также Бернем отметил, что после прекращения активных боевых действий Великобритания готова направить свои войска в Украину. Не менее показательно место проведения встречи – военно-морская база в Портсмуте. Именно там украинский президент и британский премьер будут общаться с украинскими военнослужащими, проходящими подготовку в Великобритании. Такой формат подчеркивает, что главной темой двусторонних отношений остается не только политическая поддержка, но и практическая многолетняя военная помощь.

– Давайте посмотрим на действия России. Путин уже объявил параметры бюджета на ближайшие три года, и военные расходы там не сокращаются, а наоборот – растут. Это означает, что гонка вооружений никуда не исчезнет. Она лишь будет принимать новые формы. Фактически мы уже наблюдаем новое блоковое противостояние. Оно не повторяет времена холодной войны, но логика очень похожа. Если когда-то существовал Варшавский договор, то сегодня Россия формирует вокруг себя другую группу государств – Северную Корею, Иран, частично Китай. С другой стороны – демократические страны Европы и их союзники. И эту демократию нужно защищать. Именно поэтому Украине нужны не только политические декларации или письменные гарантии. Опыт показал, что обещаниям Кремля больше никто не верит. Гарантии безопасности должны быть реальными. Это могут быть современные дальнобойные системы вооружения, способные сдерживать Россию. Это могут быть и военные контингенты государств-партнеров, размещенные на территории Украины после завершения активной фазы войны. Такой вариант вполне возможен. Он не противоречит международному праву и давно применяется в мировой практике. Пока Россия остается крупнейшей по территории ядерной державой мира и наращивает военный потенциал, Украине нужны не только политическая поддержка, но и реальные механизмы сдерживания. Именно поэтому размещение военных союзников на украинской территории после завершения боевых действий сегодня является вполне реалистичным сценарием.

– Одним из результатов визита является тот факт, что Великобритания готова делиться с Украиной современными военными технологиями, а не только вооружением. Я имею в виду решение передать Украине технологию радиоэлектронной борьбы Stone Cloak ("Каменный плащ").

– Именно так. Ведь с военной точки зрения очень важно, что эта технология помогает снизить заметность украинских беспилотников для российских средств противовоздушной обороны. Но следует отметить, что Stone Cloak – это не только проявление доверия к нашим производителям, но и дополнительные возможности для расширения сферы применения. Это также сигнал и пример для США – без громких заявлений и долгих обсуждений, а тихая и спокойная работа: сначала предоставили готовые изделия, посмотрели, как их используют, и юридически оформили передачу прав на систему РЭБ, что также означает возможность её модернизации и адаптации. Всё это свидетельствует о новом уровне сотрудничества. Если раньше основной акцент делался на передаче вооружения, то теперь всё больше внимания уделяется современным военным технологиям и совместным разработкам.

– В чём причины такой последовательной поддержки Украины? Энди Бернем стал уже пятым британским премьер-министром, который будет работать с Владимиром Зеленским после начала полномасштабного вторжения России. За это время правительство возглавляли Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Кир Стармер. Заявления нового премьер-министра о том, что Лондон не отступит, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, свидетельствуют о сохранении стратегической линии предыдущих правительств. Это историческое противостояние с Россией, стремление укрепить свои позиции среди лидеров европейской безопасности или что-то другое?

– Можно искать исторические параллели, и их действительно много. Вспомните Вторую мировую войну. Именно Великобритания первой выполнила союзнические обязательства перед Польшей. Именно она первой получила американский ленд-лиз. Именно Уинстон Черчилль стал одним из главных архитекторов антигитлеровской коалиции. Поэтому объяснять все лишь историческим противостоянием с Россией было бы слишком просто. Да, британцы помнят Крымскую войну. Помнят своих военных, похороненных в Крыму. В свое время члены королевской семьи даже посещали эти мемориалы, когда Крым еще не был оккупирован. Но дело не только в исторической памяти. Прежде всего это вопрос политической культуры. У Великобритании очень сильное чувство ответственности. Кто-то назовёт это имперским наследием, кто-то – традицией глобальной державы. Но суть одна – британцы считают, что несут ответственность за стабильность в тех регионах, где у них есть стратегические интересы и многолетние партнёры. Именно поэтому их внешняя политика не зависит от личных симпатий или антипатий отдельных политиков. Она строится на оценке баланса сил в мире и на понимании собственной ответственности – перед своей страной, перед союзниками, перед Европой. Именно в этом и заключается британский подход.

Вспоминаю слова британского эксперта Джеймса Шерра: когда после изменения риторики Дональда Трампа многие начали повторять, что президент США любит победителей, Шерр ответил: британцы помогают тем, кто борется, а американцы любят победителей. Мне кажется, в этой фразе очень точно показана разница в подходах. Именно поэтому Великобритания последовательно поддерживает Украину – независимо от того, какая партия находится у власти и какие политические дискуссии ведутся внутри страны. Там нет сомнений в том, нужно ли помогать Украине. Есть лишь вопрос, как сделать эту помощь ещё более эффективной.

Вы упомянули, что это уже пятый британский премьер. Но важнее не само количество. За это время менялись правительства, у власти были и консерваторы, и лейбористы, однако политика в отношении Украины оставалась неизменной. Это и есть настоящий двухпартийный консенсус.

– После Brexit Великобритания утратила часть своего политического влияния внутри Европейского Союза. Но война, развязанная Россией, фактически открыла для Лондона возможность вернуть себе роль одного из главных центров европейской безопасности. Сейчас именно Великобритания выступает своего рода центром формирования антироссийской коалиции, по крайней мере, среди северных и балтийских стран.

– Они понимают, что должны это делать. И причина та же, о которой мы уже говорили. Великобритания чувствует ответственность за безопасность Европы, за своих союзников и за международный порядок. Поэтому вопрос не в том, возвращается ли она в Европу после Brexit. Сегодня для Лондона главное – сплотить страны, которые готовы сдерживать Россию. Если во времена Черчилля Великобритания создавала антигитлеровскую коалицию, то сегодня британское правительство вместе с союзниками формирует коалицию, призванную сдержать путинскую Россию. Недаром ее назвали Coalition of the Willing – "коалиция желающих". Это принципиально важно. Речь идет не о принуждении и не об обязательствах. Это добровольное решение государств, осознающих совместную ответственность за безопасность Европы. Именно эта коалиция сегодня во многом формирует будущую систему европейской безопасности. Прежде всего это Великобритания, Франция и Германия. Очень хотелось бы, чтобы к этому процессу еще активнее присоединилась Польша. Конечно, важными партнёрами остаются Италия, Испания, Португалия и другие страны. Но именно Лондон, Париж и Берлин сегодня определяют главное направление европейской политики в области безопасности.

Не стоит забывать и об ещё одном обстоятельстве. Великобритания остаётся лидером Содружества Наций. Это крупное международное объединение, которое реально функционирует и обладает политическим влиянием. Кроме того, Великобритания является ядерной державой. Ее ядерные силы тесно интегрированы с Соединенными Штатами, но в то же время Лондон обладает собственным ядерным потенциалом и сейчас активно вкладывает средства в его модернизацию. Все это делает британское партнерство для Украины поистине стратегическим. Кстати, на фоне всех громких политических событий почти незамеченным остался еще один очень важный факт. Именно в Великобритании сейчас завершаются международные учения Sea Breeze. Когда-то эти учения почти три десятилетия проходили в Украине – в Одессе, Крыму и акватории Черного моря. Теперь их принимает Великобритания. И это имеет большое практическое значение. Именно там проходят подготовку экипажи пяти минных тральщиков, которые Лондон передает Украине. Украинские моряки уже получают необходимую сертификацию. Это не символическая поддержка, а конкретная работа. Достаточно вспомнить события вокруг Ормузского пролива. Даже самые мощные военно-морские силы мира столкнулись с нехваткой современных средств разминирования. А Украина уже сегодня готовит экипажи, которые после окончания войны будут очищать Черное море от мин.

– Великобритания остается одним из ближайших партнеров Украины, но можно ли называть её главным союзником на сегодняшний день?

– Я не сторонник того, чтобы делить союзников на главных, второстепенных или третьестепенных. Сегодня все ответственные европейские политики хорошо понимают: даже если Соединенные Штаты менее активно участвуют в обеспечении европейской безопасности, Европа должна быть готова действовать самостоятельно. Несмотря на внутренние политические проблемы, которые есть практически в каждой стране – будь то в Чехии, Латвии или Норвегии – поддержка Украины не прекращается. Потому что все понимают: есть общий враг, и его нужно остановить. Поэтому я бы не стал определять, кто первый, а кто второй. Не всё измеряется объёмами помощи или деньгами. Мне не близок подход, когда в политике всё оценивают исключительно через призму экономической выгоды. Есть вещи гораздо важнее – ответственность, доверие и последовательность. Именно так действует Великобритания. Мне дважды приходилось бывать там с рабочими визитами ещё тогда, когда я был заместителем министра обороны. Это было примерно пятнадцать-шестнадцать лет назад. Уже тогда сотрудничество было очень конструктивным и профессиональным. Поэтому сегодня мы видим не что-то новое, а продолжение политики, которую Лондон выстраивал годами.

Именно Великобритания на протяжении всей войны наиболее последовательно поддерживала Украину, быстро принимала решения о новых пакетах помощи и нередко становилась первой страной, которая соглашалась передать вооружение, на которое другие союзники ещё не решались. Её главное преимущество – последовательность. Несмотря на смену правительств и премьер-министров, британская поддержка остаётся стабильной, а это дает Киеву возможность планировать сотрудничество не на месяцы, а на годы вперёд.