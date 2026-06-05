Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу

Культовый актер Ричард Гир резко высказался о президенте США Дональде Трампе во время выступления на мероприятии, организованном его фондом в Берлине, Германия. 76-летняя знаменитость назвал американского лидера "сумасшедшим" человеком из-за его политических решений, в частности, что касаются вопросов мигрантов.

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Более того, актер отметил, что испытывает стыд из-за деятельности правительства США и считает, что Трамп просто разрушает страну. Об этом сообщает Daily Mail.

"Могли ли вы когда-нибудь допустить мысль, что Америка может опуститься до такого уровня? Представляли ли вы когда-нибудь, что кто-то настолько сумасшедший станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над уничтожением страны?", – сказал звезда.

На этом эмоциональная речь Ричарда Гира не закончилась. Как заметил актер, его невероятно беспокоит, что правительство США во главе с Трампом говорит о мигрантах так, будто они отличаются от других людей.

Несколькими днями ранее Ричард Гир стал участником Форума свободы в Осло, Норвегия, где также не избежал возможности унизить Дональда Трампа. Тогда он публично назвал политика "маньяком". Кстати, что интересно, актер считает себя частично ответственным за то, что сейчас происходит в США. Звезда думает, что должен был бы активнее убеждать людей, что "выбирать этого человека президентом было безумием".

Стоит заметить, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году, Ричард Гир с семьей переехали в Испанию. Они прожили там около года, после чего снова вернулись в США.

Ричард Гир далеко не единственная публичная личность, которая откровенно критикует деятельность американского лидера. Так, например, голливудский актер Джордж Клуни неоднократно выражал недовольство решениями Дональда Трампа, что, естественно, вызвало у политика антипатию к нему. Это стало четко понятно после реакции президента США на новость о том, что звезда кино с женой и детьми получили гражданство Франции.

"Хорошая новость! Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических аналитиков всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобного тому, что было во времена сонного Джо Байдена", – отмечал Трамп. – "Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, а был просто заурядным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".

А вот актер Роберт Де Ниро присоединился к масштабной волне протестов против политики Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей") в марте этого года. Знаменитость возглавил шествие вместе с преподобным Алем Шарптоном и генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс и со сцены обратился к согражданам.

"Пришло время сказать "нет" королям. Пришло время сказать "нет" Дональду Трампу. Мы уже натерпелись. "Нет" королю Трампу, "нет" ненужным войнам, которые разворовывают наши ресурсы, приносят в жертву наших храбрых военнослужащих и убивают невинных людей", – говорил актер.

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