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Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
3,9 т.
Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу
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Культовый актер Ричард Гир резко высказался о президенте США Дональде Трампе во время выступления на мероприятии, организованном его фондом в Берлине, Германия. 76-летняя знаменитость назвал американского лидера "сумасшедшим" человеком из-за его политических решений, в частности, что касаются вопросов мигрантов.

Более того, актер отметил, что испытывает стыд из-за деятельности правительства США и считает, что Трамп просто разрушает страну. Об этом сообщает Daily Mail.

Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу

"Могли ли вы когда-нибудь допустить мысль, что Америка может опуститься до такого уровня? Представляли ли вы когда-нибудь, что кто-то настолько сумасшедший станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над уничтожением страны?", – сказал звезда.

На этом эмоциональная речь Ричарда Гира не закончилась. Как заметил актер, его невероятно беспокоит, что правительство США во главе с Трампом говорит о мигрантах так, будто они отличаются от других людей.

Несколькими днями ранее Ричард Гир стал участником Форума свободы в Осло, Норвегия, где также не избежал возможности унизить Дональда Трампа. Тогда он публично назвал политика "маньяком". Кстати, что интересно, актер считает себя частично ответственным за то, что сейчас происходит в США. Звезда думает, что должен был бы активнее убеждать людей, что "выбирать этого человека президентом было безумием".

Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу

Стоит заметить, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году, Ричард Гир с семьей переехали в Испанию. Они прожили там около года, после чего снова вернулись в США.

Ричард Гир далеко не единственная публичная личность, которая откровенно критикует деятельность американского лидера. Так, например, голливудский актер Джордж Клуни неоднократно выражал недовольство решениями Дональда Трампа, что, естественно, вызвало у политика антипатию к нему. Это стало четко понятно после реакции президента США на новость о том, что звезда кино с женой и детьми получили гражданство Франции.

"Хорошая новость! Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических аналитиков всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобного тому, что было во времена сонного Джо Байдена", – отмечал Трамп. – "Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, а был просто заурядным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".

Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу

А вот актер Роберт Де Ниро присоединился к масштабной волне протестов против политики Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей") в марте этого года. Знаменитость возглавил шествие вместе с преподобным Алем Шарптоном и генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс и со сцены обратился к согражданам.

"Пришло время сказать "нет" королям. Пришло время сказать "нет" Дональду Трампу. Мы уже натерпелись. "Нет" королю Трампу, "нет" ненужным войнам, которые разворовывают наши ресурсы, приносят в жертву наших храбрых военнослужащих и убивают невинных людей", – говорил актер.

Легендарный Ричард Гир унизил Трампа на всю Европу

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