Работают круглосуточно: Зеленский рассказал о расследовании убийства Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе расследования убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, следствие ведется с участием всех ключевых правоохранительных органов и фактически продолжается круглосуточно.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения в воскресенье, 31 августа. В течение дня президент получил доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Они предоставили детальный обзор состояния расследования, подтвердив, что правоохранители отрабатывают все возможные обстоятельства преступления и собирают доказательства.

"Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для украинской власти чрезвычайно важно тщательно установить все детали преступления и привлечь виновных к ответственности. Он выразил благодарность всем правоохранителям и следователям, которые участвуют в расследовании, отметив, что совместная работа полиции, СБУ и прокуратуры позволяет максимально эффективно отрабатывать все версии и следы.

"Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", - резюмировал глава государства.

Что предшествовало

В субботу, 30 августа, во Львове на улице Академика Ефремова раздалась стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".

В Национальной полиции отметили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Предполагаемый нападающий был на электровелосипеде и имел при себе курьерскую сумку. На месте убийства нашли семь гильз, но выстрелов, по информации источников, было восемь.

Впоследствии в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер.

Сейчас личность убийцы Парубия еще не установили, но рассматривается российский след. Не понятно, был стрелок любителем или профессионалом в стрельбе.

По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика. Несмотря на теплую погоду он носил много одежды, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий "почерк".

