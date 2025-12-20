Света не будет местами по 10,5 часов: обнародованы графики отключений для Киева на воскресенье

В Киеве и в дальнейшем будут продолжаться отключения света. В воскресенье, 21 декабря, графики будут применяться для всех 12-ти очередей бытовых потребителей, чтобы стабилизировать энергосистему после вражеских обстрелов.

Об этом в субботу вечером сообщила пресс-служба ДТЭК. Графики могут обновиться, а в случае новых российских ударов не исключены аварийные ситуации, когда запланированное расписание больше не будет действовать.

21 декабря половина подгрупп будут иметь три отключения в сутки, другая половина – два. Самый длительный непрерывный период без электроэнергии – 7 часов (подгруппа 2.1).

Что касается суммарной продолжительности всех отключений, запланированных в течение субботы, то больше всего времени без света проведут подгруппы 5.2, 6.1 и 6.2 – 10 часов 30 минут. Меньше всего ограничений будут применять к подгруппам 3.1 и 3.2 – суммарно 7,5 часов.

Когда в Киеве будут выключать свет 21 декабря

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

