'Усиливаем ПВО в Одесской области': Зеленский анонсировал замену командующего ВК 'Пивдень'

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении сменить руководителя Воздушного командования "Пивдень". Такое кадровое решение Верховный Главнокомандующий принял на фоне усиления российских атак на Одесскую область.

Видео дня

В частности, президент заявил, что россияне усилили обстрелы Одесской области, чтобы запугать жителей региона. Соответствующие заявления прозвучали 20 декабря, во время общения Владимира Зеленского с представителями масс-медиа.

Усиление ПВО в Одесской области

По мнению украинского лидера, россияне хотят морально дестабилизировать одесситов, лишая их топлива и продуктов. Но Украина будет бороться за логистику каждого региона подчеркнул Владимир Зеленский.

Он сообщил о планах усиления ПВО Одесской области и замене главы Воздушного командования "Пивдень" Дмитрий Карпенко.

"Я сегодня обсудил вопрос о замене командующего ВК "Пивдень" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, как бы нам ни было трудно. Надо максимально защищать людей, защищать максимально Одессу и другие наши регионы", – сказал Владимир Зеленский.

О ком речь

Генерал-майор Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Карпенко ранее, с 2012 по 2018 год, занимал должность начальника зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. После этого он был назначен начальником штаба, первым заместителем командира воздушного командования "Захид".

В 2022 году Карпенко был назначен на должность командующего воздушного командования "Пивдень".

Генерал имеет ордена Богдана Хмельницкого II степени, Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.

Спрашивать должен Эрдоган

В целом же вопрос, почему агрессоры увеличили количество ударов по Одесской области и Черноморскому региону, украинский лидер переадресовал президенту Турции.

"Если честно, президент Эрдоган всегда поддерживал Украину, нашу территориальную целостность, и у него хорошие отношения с Путиным. Желательно, чтобы именно президент Эрдоган задавал этот вопрос Путину – для чего он постоянно атакует коридор, именно продовольственный коридор, за который так все мы боролись?" – отметил украинский лидер.

Что предшествовало

В турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Дрон был найден в практически неповрежденном состоянии в черте города Измит, всего в полусотне километров от Стамбула. Специалисты, учитывая место падения аппарата, считают, что российский беспилотник запускали из оккупированного Крыма для разведки акватории Черного моря.

Также недавно военнослужащие Турции сбили БПЛА, который летел над Черным морем "неконтролируемо" и приближался к воздушному пространству страны. Для ликвидации цели в небо поднимали истребитель F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!