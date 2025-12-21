Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света – ведь в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

К примеру, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), отметили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых потребностей. В частности:

3 литра питьевой воды на человека в сутки.

10-12 литров технической воды.

Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.

Какую еду нужно запасать

Еду же рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. При чем сами продукты, подчеркивается, должны быть с длительным сроком хранения:

Крупы.

Консервы.

Сублимированные продукты.

Орехи.

Сухофрукты.

Шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

Длительные морозы могут привести к жестким графикам

В целом же, по словам Зайченко резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.

При этом, отмечается, дополнительная нагрузка придется и на те участки сетей, где уже сейчас применяются почасовые графики отключений. А потому система будет работать на пределе возможностей.

Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более четырех очередей отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, длительные и регулярные отключения электроэнергии актуализировали вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. При этом большим спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow.

