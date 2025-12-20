УкраїнськаУКР
русскийРУС

Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

Алина Милсент
Путешествия
3 минуты
642
Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

В Европе до сих пор остаются туристические направления, которые не страдают от массового туризма Одним из таких является страна, сочетающая горные ландшафты, историческое наследие и относительную доступность. Она расположена в нескольких часах перелета от Западной Европы, однако остается малоизвестной для путешественников.

Видео дня

Речь идет о Северной Македонии – одной из самых горных стран континента. Именно ее все чаще называют идеальным выбором для ценителей горных пейзажей и активного отдыха, рассказывает издание Express.

Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

Северная Македония расположена к северу от Греции и не имеет выхода к морю, однако компенсирует это уникальным рельефом. Более 85% территории страны покрыто горами. Самой высокой точкой является гора Кораб на границе с Албанией, которая достигает 2752 метров.

Страна имеет насыщенную историю, охватывающую византийский, османский и югославский периоды. Независимость от Югославии она получила в 1991 году, а название Северная Македония официально получила в 2019-м после длительного спора с Грецией.

Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

В Северной Македонии проживает около 2 миллионов человек, что меньше, чем население некоторых крупных европейских городов. Представители туристической отрасли считают страну перспективной, но в то же время остерегаются чрезмерного туризма. По их словам, летом около миллиона путешественников пересекают страну транзитом, даже не останавливаясь, хотя она имеет значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

Одной из главных природных достопримечательностей страны является Охридское озеро, расположенное на границе с Албанией. Македонская часть озера получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а впоследствии охранный статус был распространен на весь регион.

Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

Город Охрид считается одним из древнейших постоянно заселенных мест в Европе. Здесь расположен старейший славянский монастырь – святого Пантелеймона. По данным ЮНЕСКО, в озере обитает около 200 уникальных видов растений и животных.

На северо-западе страны простирается горный массив Шар-Планина, который предлагает многочисленные маршруты для пеших прогулок и походов. В горных деревнях до сих пор сохраняется традиционный способ ведения хозяйства.

Кухня Северной Македонии сочетает балканские, средиземноморские и турецкие влияния. Национальным блюдом считается тавче гравче – запеченная фасоль в глиняной посуде. Также популярны блюда из овощей, мяса на гриле и выпечка.

Столица страны – Скопье, где проживает более полумиллиона человек. Город расположен в долине реки Вардар и известен контрастным архитектурным видом. Его часто называют необычным из-за большого количества монументальных скульптур в центральной части.

Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор
Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

Путешественники, посещающие страну, часто отмечают ее спокойную атмосферу, удобство для путешествий на автомобиле и сочетание природы с культурой. Особенно высокую оценку получает Охридское озеро, которое называют одним из самых чистых и интересных в Европе для отдыха на воде.

В целом Северную Македонию все чаще описывают как недооцененное, но чрезвычайно перспективное направление, которое может стать идеальным выбором для тех, кто ищет горы, историю и аутентичность без туристического перенасыщения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучшем городе в Европе для празднования Нового года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.