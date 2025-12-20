Названа лучшая страна в Европе для фанатов гор

В Европе до сих пор остаются туристические направления, которые не страдают от массового туризма Одним из таких является страна, сочетающая горные ландшафты, историческое наследие и относительную доступность. Она расположена в нескольких часах перелета от Западной Европы, однако остается малоизвестной для путешественников.

Речь идет о Северной Македонии – одной из самых горных стран континента. Именно ее все чаще называют идеальным выбором для ценителей горных пейзажей и активного отдыха, рассказывает издание Express.

Северная Македония расположена к северу от Греции и не имеет выхода к морю, однако компенсирует это уникальным рельефом. Более 85% территории страны покрыто горами. Самой высокой точкой является гора Кораб на границе с Албанией, которая достигает 2752 метров.

Страна имеет насыщенную историю, охватывающую византийский, османский и югославский периоды. Независимость от Югославии она получила в 1991 году, а название Северная Македония официально получила в 2019-м после длительного спора с Грецией.

В Северной Македонии проживает около 2 миллионов человек, что меньше, чем население некоторых крупных европейских городов. Представители туристической отрасли считают страну перспективной, но в то же время остерегаются чрезмерного туризма. По их словам, летом около миллиона путешественников пересекают страну транзитом, даже не останавливаясь, хотя она имеет значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Одной из главных природных достопримечательностей страны является Охридское озеро, расположенное на границе с Албанией. Македонская часть озера получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а впоследствии охранный статус был распространен на весь регион.

Город Охрид считается одним из древнейших постоянно заселенных мест в Европе. Здесь расположен старейший славянский монастырь – святого Пантелеймона. По данным ЮНЕСКО, в озере обитает около 200 уникальных видов растений и животных.

На северо-западе страны простирается горный массив Шар-Планина, который предлагает многочисленные маршруты для пеших прогулок и походов. В горных деревнях до сих пор сохраняется традиционный способ ведения хозяйства.

Кухня Северной Македонии сочетает балканские, средиземноморские и турецкие влияния. Национальным блюдом считается тавче гравче – запеченная фасоль в глиняной посуде. Также популярны блюда из овощей, мяса на гриле и выпечка.

Столица страны – Скопье, где проживает более полумиллиона человек. Город расположен в долине реки Вардар и известен контрастным архитектурным видом. Его часто называют необычным из-за большого количества монументальных скульптур в центральной части.

Путешественники, посещающие страну, часто отмечают ее спокойную атмосферу, удобство для путешествий на автомобиле и сочетание природы с культурой. Особенно высокую оценку получает Охридское озеро, которое называют одним из самых чистых и интересных в Европе для отдыха на воде.

В целом Северную Македонию все чаще описывают как недооцененное, но чрезвычайно перспективное направление, которое может стать идеальным выбором для тех, кто ищет горы, историю и аутентичность без туристического перенасыщения.

