В "Укрэнерго" объявили графики отключения электроэнергии 21 декабря: ситуация может измениться
В Украине 21 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Самая тяжелая ситуация – в Одесской области.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
