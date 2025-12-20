"ВСУ – гарантия безопасности №1": Зеленский рассказал, кто будет финансировать украинскую армию после войны

Президент Владимир Зеленский объяснил, что численность Вооруженных сил Украины в 800 тысяч человек после завершения войны – это предложение именно украинской стороны. Однако самостоятельно финансировать такую армию наша страна не сможет.

Видео дня

Частично это могут делать партнеры Украины – такой сценарий сейчас обсуждается с мировыми лидерами. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул: ограничения численности Сил обороны до 800 тысяч нет, речь идет о Вооруженных силах Украины. Размер армии – 800 тысяч человек – это предложение от наших военных.

"Вторая часть вашего вопроса, способна ли будет Украина при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами, потому что рассматриваю частично финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантий безопасности для нас", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины – это гарантия безопасности №1. Нашей стране понадобится какое-то время, чтобы выровнять послевоенную экономику и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. До этого времени нам будет нужна помощь партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина, Европа и Соединенные Штаты Америки согласовали параметры достижения мира в нашей стране. Среди прочего предусмотрено развитие ВСУ и возможность размещения в Украине миротворческих сил.

В этом документе говорится о предоставлении Украине постоянной и существенной поддержки в развитии ее вооруженных сил, которые должны иметь постоянную численность в мирное время в 800 тысяч военных, чтобы обеспечить сдерживание конфликтов и оборону территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!