На записях появился под ником 'Камрад': суд арестовал с правом освобождения под залог еще одного фигуранта операции НАБУ 'Карфаген'

Высший антикоррупционный суд взял под стражу водителя сотрудника Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы Сергея Куцого, который фигурирует в деле о спецоперации НАБУ "Карфаген". Суд назначил ему 60 дней ареста с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

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На записях НАБУ Куцый упоминается под псевдонимом "Камрад". Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Суд избрал Куцому меру пресечения

"Высший антикоррупционный суд взял под стражу водителя сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропивы по операции "Карфаген" Сергея Куцого", – говорится в сообщении.

Как отмечается, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал Куцому меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. В то же время ему разрешили выйти под залог в размере 3 млн грн.

Если залог будет внесен, Куцый будет обязан сдать загранпаспорта, не контактировать с указанными судом лицами, в частности с Сергеем Кропивой, его вероятной сожительницей Елизаветой Ивахненко и генеральным прокурором Русланом Кравченко. Также он должен будет являться по вызову детектива, прокурора или суда и носить электронный браслет.

Роль Куцого в деятельности организации

По данным следствия, Сергей Куцый входил в состав преступной организации. Как отмечает ЦПК, он отвечал за безопасность Сергея Кропивы во время его поездок на служебном автомобиле и встреч, а также использовал незарегистрированные номерные знаки.

Кроме того, Куцый, по версии следствия, получал средства от лиц, связанных с колл-центрами, и передавал их Кропиве. Также он помогал поддерживать связь с другими участниками организации, участвовал в легализации денег.

Стоит отметить, что ВАКС избрал меру пресечения и Елизавете Ивахненко, которая является фигуранткой дела о деятельности преступной организации в Офисе генпрокурора и легализации незаконно полученных доходов.

Следствие считает, что девушка была очень близка с Крапивой, который организовал преступную группировку, занимавшуюся крышеванием мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

Что предшествовало

5 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Главным фигурантом расследования под названием "Карфаген" стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива. 6 сентября суд поместил Кропиву под стражу с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, во время избрания меры пресечения для Кропивы прокурор САП в суде заявил, что тот действовал при "полной поддержке" генпрокурора Кравченко.

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