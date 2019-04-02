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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский в шаге от победы: ЦИК обработал 99% протоколов

3.4тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,07% протоколов окружных избирательных комиссий.

Лидером президентской гонки оказался шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,22% украинцев.

Вторым идет действующий президент Петр Порошенко (15,92%), на третьем месте – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (13,39%).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК-Украина

В целом голоса украинских избирателей распределились следующим образом:

1 место – Владимир Зеленский (30,22%)

2 место – Петр Порошенко (15,92%)

3 место – Юлия Тимошенко (13,39%)

4 место – Юрий Бойко (11,68%)

5 место – Анатолий Гриценко (6,92%)

6 место – Игорь Смешко (6,03%)

7 место – Олег Ляшко (5,48%)

8 место – Александр Вилкул (4,15%)

9 место – Руслан Кошулинський (1,63%)

10 место – Юрий Тимошенко (0,62%)

Зеленский в шаге от победы: ЦИК обработал 99% протоколов
Зеленский в шаге от победы: ЦИК обработал 99% протоколов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Бойко і його фоловери обікрали всіх-і Порошенка,і Тимошенко, і Гриценка,приписавши їх голоси:надто випирає неспівпадіння Соц опитувань! Математичну статистику не обманиш. Але це добре,що зараз стало зрозуміло. До Верхновної Ради все буде не так просто. р.с. Але змушений константувати,що принцип автоколивання чітко прослідковується:революція-контреволюція. Одна відрада-коливання відбувається довколо апроксимованої,що демонструє підвищення української національної складової.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Дяченко Андрій, математик блин. Тут люди киношного героя от человека не отличают, скоро Деда Мороза и Карлсона изберут, а ты про аппроксимацию говоришь. Тебя тут 90% не понимает вообще.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вот бабюля вылетела и это хорошо. Она куда более опытный и подлый противник. И раз уже страну продала газпрому.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
В каком шаге? Какой победы? Выход во второй тур? Это уже сутки как известно. И причем тут Голобородько на фото? Кто это?
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