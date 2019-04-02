Зеленский в шаге от победы: ЦИК обработал 99% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,07% протоколов окружных избирательных комиссий.
Лидером президентской гонки оказался шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,22% украинцев.
Вторым идет действующий президент Петр Порошенко (15,92%), на третьем месте – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (13,39%).
Владимир Зеленский
РБК-Украина
В целом голоса украинских избирателей распределились следующим образом:
1 место – Владимир Зеленский (30,22%)
2 место – Петр Порошенко (15,92%)
3 место – Юлия Тимошенко (13,39%)
4 место – Юрий Бойко (11,68%)
5 место – Анатолий Гриценко (6,92%)
6 место – Игорь Смешко (6,03%)
7 место – Олег Ляшко (5,48%)
8 место – Александр Вилкул (4,15%)
9 место – Руслан Кошулинський (1,63%)
10 место – Юрий Тимошенко (0,62%)
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Во второй тур, который будет 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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